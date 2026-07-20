AIT จัด Asia-Africa Aquaculture Partnership Forum ยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน

แม้ทวีปแอฟริกาจะมีทรัพยากรและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่ปัจจุบันกลับผลิตสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงได้เพียงประมาณร้อยละ 2 ของผลผลิตโลก ขณะที่ทวีปเอเชียมีสัดส่วนการผลิตสูงถึงเกือบร้อยละ 90 ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเห็นตรงกันว่า การผสานศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกาเข้ากับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของทวีปเอเชีย จะช่วยเร่งการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของแอฟริกา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของทั้งสองภูมิภาค
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) ได้จัดงาน Asia-Africa Aquaculture Partnership Forum เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายองค์กร ทั้งตัวแทนจากภาคการทูต ภาครัฐ องค์กรเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัย ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากประเทศไนจีเรีย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขยายเครือข่าย และกำหนดแนวทางความร่วมมือระยะยาวในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนระหว่างเอเชียและแอฟริกา
การประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดผลสำเร็จของโครงการฝึกอบรมระยะเวลา 3 สัปดาห์สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากประเทศไนจีเรีย ที่ดำเนินการโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การลงทุน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน
ศาสตราจารย์ ไผ่-ฉี ลี (Prof. Pai-Chi Li) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กล่าวว่า เวทีครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือ นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ว่า “การเชื่อมโยงองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของเอเชียกับศักยภาพของแอฟริกา จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรเพื่อการพัฒนา เพื่อสร้างศักยภาพและผลลัพธ์ที่ยั่งยืนร่วมกัน”
ด้าน H.E. Mrs. Hala Youssef Ahmed Ragab เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า
“แอฟริกามีทรัพยากร ความมุ่งมั่น และมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนของโลก การผสานความเชี่ยวชาญของภูมิภาคเอเชียกับศักยภาพของแอฟริกาผ่านความร่วมมือที่แท้จริง จะช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกันให้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้”
ภายในงานมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้แทนจากองค์กรชั้นนำ อาทิ มูลนิธิเกตส์ ธนาคารโลก และ African Union Development Agency (AUDA-NEPAD) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ผู้แทนจากประเทศในแอฟริกา และเกษตรกรชาวไนจีเรีย เพื่อหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การลงทุน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งยังประกาศวิสัยทัศน์ร่วมกันในการจัดตั้ง Asia-Africa Aquaculture Centre เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้านการวิจัย การฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนในทวีปแอฟริกา
การประชุมปิดท้ายด้วยการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสานต่อความร่วมมือระหว่างเอเชียและแอฟริกา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำบทบาทของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรเพื่อการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต