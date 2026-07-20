PRINC Group จับมือ Mommy Booster จัดงาน ‘1st meal for mom’ ชวนคุณแม่เซเลบ-อินฟลูฯ ร่วมเสวนาฮีลใจหลังคลอด ฝ่าวิกฤต ‘Baby Blues’ พร้อมเชิญคุณแม่ส่งต่อพลังบวกผ่านการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แคมเปญ "Rebirth & Reborn" ต้อนรับวันแม่
เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ (PRINC Group) ร่วมกับ Mommy Booster (มัมมี่บูสเตอร์) จัดงานเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี '1st meal for mom' ภายใต้คอนเซปต์ "Rebirth Reborn ลูกเกิดใหม่ = แม่เกิดใหม่ ฮีลฮอร์โมนแม่หลังคลอด" นำโดย โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาล นำโดย คุณชลันรัตน์ ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการบริหาร และ คุณจตุพล ชวพัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์ แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และ พญ.จุฑารัตน์ เอมาวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนและให้การต้อนรับ โดยมี คุณวริษา เนื้อนุ้ย บาร์โรด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนดีว่า จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Mommy Booster ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นจากเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์คุณแม่ชื่อดัง นำโดย คุณหญิงแม้น-หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต และคุณแม่บล็อกเกอร์ยุคใหม่ที่ตบเท้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจของผู้หญิงหลังคลอดอย่างถูกวิธี ณ อาคาร A ชั้น 5 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (ถนนบางนา-ตราด) โดยภายในงานยังได้จัดเสวนาหัวข้อ "ฮีลฮอร์โมนคุณแม่หลังคลอด" เจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของภาวะอารมณ์ดิ่งหลังคลอด หรือ Baby Blues อย่างน่าสนใจ
คุณวริษา เนื้อนุ้ย บาร์โรด์ CEO แบรนด์ Mommy Booster และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพฮอร์โมนผู้หญิง เจ้าของแนวคิด Happy Hormone Method™ ได้เล่าถึงภาวะ Baby Blues ว่า “วันที่ลูกเกิดมา เป็นวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้เกิดใหม่ในฐานะ ‘แม่’ เช่นกัน จริง ๆ แล้วเรื่องวิกฤต Baby Blues กับคุณแม่เป็นเรื่องที่คนมักไม่พูดถึงและคนเป็นแม่เองก็มักจะไม่รู้ตัว เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังคลอดเพราะฮอร์โมนจะตกอย่างรวดเร็ว ดิฉันอยากให้คนพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้น และคนที่อยู่ข้าง ๆ คุณแม่ต้องคอยสังเกตอาการว่าคนที่กำลังจะเป็นแม่นี่เป็นยังไง รู้สึกไม่ไหวแล้วหรือเปล่า คนเป็นแม่เองถ้ารู้ตัวก็ควรไปหาหมอเร็วเพื่อจะจัดการตัวเองได้ อยากให้คนในครอบครัวช่วยกันสังเกต ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ปล่อยให้คนเป็นแม่ลุกขึ้นมาปั๊มนมตอนดึกแล้วนั่งร้องไห้แบบนี้ไม่ปกติละ จริง ๆ แม่นี่รู้สึกเศร้าได้นะ แต่ไม่ควรจะนานเกินไป ส่วนตัวดิฉันเองตอนหลังคลอดตัวเองจะอินกับเรื่องกลิ่นบำบัดก็เลยมาลงลึกและศึกษาเรื่องอโรมาเทอราพีเพราะเราใช้แล้วมันดีกับเรา มันอาจช่วยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้แต่เราต้องจับความรู้สึกตัวเองให้ได้
นอกจากเรื่องกลิ่นบำบัดแล้ว การดูแลจากคนรอบข้างก็สำคัญมาก ๆ ถ้าเรารู้สึกไม่ไหวจริง ๆ เราต้องไม่รู้สึกผิด ต้องหาคนมาช่วยเลี้ยง เช่น คุณตาคุณยาย คุณปู่คุณย่า สามี สามเดือนแรกเขาเรียกว่าสามเดือนวัดใจถ้าเราผ่านไปได้ก็รอดละ เวลาที่เราพูดถึงการเกิดของลูก ทุกคนจะโฟกัสลูก ทุกคนจะลืมแม่ แม่จะอยู่ในมุมนึง นั่งปั๊มนม และจะรู้สึกว่าฉันถูกลืมหรือเปล่า แต่จริง ๆ แล้วคนรอบข้างไม่ได้ลืมแม่หรอก หรือแม้กระทั่งตัวแม่เองก็อาจจะลืมดูแลตัวเอง ลืมความรู้สึกตัวเอง ก็จะส่งผลให้การเลี้ยงลูกไม่มีความสุข แต่ถ้าทุกคนในครอบครัวให้ความสำคัญทั้งแม่ลูกไปด้วยกัน ครอบครัวก็จะมีความสุข”
ในมุมของ ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต หรือ คุณหญิงแม้น ในฐานะคุณแม่ที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองในบทบาทของคุณแม่ว่า “ตัวเป็นสายเอ็กสตรีม เต็มที่ทุกบทบาท พอเป็นคุณแม่ก็เป็นเต็มที่ คลอดธรรมชาติ ให้นมแม่ เลี้ยงลูกเอง เวลาเป็นแม่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ในมุมของเราเราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ส่วนการเลี้ยงลูกแบบอิงธรรมชาติ คลุกดินคลุกทราย ไม่โอ๋ ซึ่งก็อยากเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนในบทบาทของการเป็นคุณแม่นะคะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย วันนี้มันอาจจะยาก แต่วันนึงพอเราเห็นลูกเราเติบโตแข็งแรง เป็นเด็กที่มีความสุข เราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลย เราจะภูมิใจในตัวเอง”
ด้านคุณชลันรัตน์ ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ กล่าวว่า “เมื่อเราพูดถึง "ครอบครัว" โดยเฉพาะ "การดูแลคุณแม่และเด็กแรกเกิด" เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเรามีทีมสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ รวมถึงกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันดูแลคุณแม่และลูกน้อยในทุกช่วงของการเดินทาง”
ขณะที่ พญ.จุฑารัตน์ เอมาวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดประจำโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มาร่วมแชร์เคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการเติบโตสมวัย พร้อมเน้นย้ำถึงศักยภาพการดูแลเด็กแรกเกิดและส่งความห่วงใยว่า “สำหรับคุณแม่มือใหม่ ความเครียดมักเกิดจากความกังวลเรื่องพัฒนาการและการเจ็บป่วยของลูก หมออยากส่งกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนและอยากบอกว่า ไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรก การเลี้ยงลูกคือการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ขอเพียงคุณแม่ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีประโยชน์ และรับวัคซีนตามวัยให้ครบถ้วน เพื่อให้คุณแม่มีพลังกายพลังใจในการส่งต่อความรักและความอบอุ่นให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมวัย หากคุณแม่ที่มีข้อกังวลด้านสุขภาพของเจ้าตัวน้อย ที่ศูนย์กุมารเวชกรรมของเรา มีทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมรองรับการดูแลเจ้าตัวเล็กในทุกสถานการณ์ เพื่อให้คุณแม่มั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุด”
นอกจากเวทีเสวนาแล้ว ไฮไลท์ของงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปที่ออกแบบมาเพื่อคุณแม่และทารกโดยเฉพาะ อาทิ เวิร์กชอป “Happy Hormone” เทคนิคการปรับสมดุลใจด้วยวิธี Box Breathing และการทำถุงหอม DIY รวมถึงกิจกรรม “First Aid for My Baby อ้อมกอดที่ปลอดภัย” สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับทารกฉบับเข้าใจง่ายโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังได้เปิดจุดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบไม่มีค่าใช้จ่ายภายในงานอีกด้วย
นอกจากนี้ ในโอกาสวันแม่ที่กำลังจะมาถึง ยังขอเชิญชวนคุณแม่ทั่วประเทศที่สนใจร่วมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "Rebirth & Reborn" โดยขอชวนคุณแม่ทั่วประเทศมาร่วมส่งต่อภาพความประทับใจ ชิงเงินเรางวัลและของขวัญมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท ซึ่งจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 นี้ สำหรับผู้ที่สนใจแคมเปญพิเศษหรือกิจกรรมดีๆ จากความร่วมมือระหว่าง PRINC Group และ Mommy Booster สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ทั่วประเทศ และแบรนด์ Mommy Booster