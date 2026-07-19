ศธ. พร้อมโชว์บทบาทยกระดับ “ทุนมนุษย์ไทย” ภายใต้การนำของ “รมว.ประเสริฐ – รมช.อัครนันท์” ผนึก 5 กระทรวง ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ในงาน THAILAND² : ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทุนมนุษย์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยถือเป็นเวทีความร่วมมือครั้งสำคัญของ 5 กระทรวงหลัก เพื่อวางรากฐานการพัฒนาคนไทยให้พร้อมรับโลกอนาคต
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจาก “การพัฒนาคน” และกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพผู้เรียน พัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมคนไทยทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพในการแข่งขันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทุนมนุษย์” โดย “อ.เชน” ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การพัฒนาทุนมนุษย์ไทย พร้อมรับชมการนำเสนอผลงานในช่วง 90 วันของทั้ง 5 กระทรวงภาคี ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรม
งาน THAILAND² เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันสร้าง New Growth Engine ของประเทศ โดยมี “ทุนมนุษย์” เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมติดตามงาน THAILAND² : ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทุนมนุษย์ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทุกช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการ