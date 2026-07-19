ทำกรงชั่วคราวจำกัดพื้นที่ แก้ปัญหาลิงแสม บุกรุก รบกวนบ้านเรือนประชาชนซอยเทียนทะเล 22

กทม. เดินหน้าสร้างสวนลิงบางขุนเทียน ยุติความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน หลังลิงแสมกว่า 350 ตัวบุกทำลายทรัพย์สิน ประชาชนเห็นพ้องเตรียมสร้างกรงชั่วคราวบนที่ดินบริจาค ก่อนผุดโครงการถาวรแก้ปัญหาระยะยาว
วันนี้ (19 ก.ค. 69) ทีมรองปลัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายจิระเดช กรุณกฤตกุล นายธนิต ตันบัวคลี่ และนางสาวอรัญญา พรไชยะ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสวนลิงขนาด 1 ไร่ 2 งาน ณ ร้าน Hungry Monkey Food ซ.เทียนทะเล 22 แยก 16 เขตบางขุนเทียน โดย นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน นายพิฆเนศ ต๊ะปวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายโกวิท ศุภวาณิชย์ลีลา ผู้อนุเคราะห์ที่ดิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 26 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมประชุม
ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนมีจำนวนลิงทั้งสิ้น 350 ตัว ได้แก่ จุดที่ 1 อนุสาวรีย์คุณกะลา จำนวน 94 ตัว จุดที่ 2 บ้านเอื้ออาทร แสมดำ 17 จำนวน 136 ตัว และจุดที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 120 ตัว
วันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสวนลิงขนาด 1 ไร่ 2 งาน ภายในพื้นที่ของ นายโกวิท ศุภวาณิชย์ลีลา เพื่อแก้ไขปัญหาลิงแสมรบกวนประชาชนภายในซอยเทียนทะเล 22 เนื่องจากลิงได้บุกรุกบ้านเรือนประชาชนและทำลายทรัพย์สิน อาทิ หลังคาบ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง สายสื่อสาร และรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้าน ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยภายในซอยเทียนทะเล 22 ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ จากการประชุมหารือร่วมกันประชาชนเห็นด้วยในการจัดทำกรงชั่วคราวดังกล่าว
สำหรับการแก้ปัญหาลิงแสมบริเวณซอยเทียนทะเล 22 นั้น ที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้จัดทำคู่มือเกร็ดความรู้เรื่องลิงเพื่อสร้างความเข้าใจพฤติกรรมของลิงในเบื้องต้น รวมถึงเรียนรู้วิธีจัดการที่อยู่อาศัยในกรณีที่ต้องอยู่ร่วมกับลิงในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำประชาชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทิ้งขยะโดยทิ้งขยะลงในถังและเสริมการป้องกันด้วยกรงหรือตะเเกรงเหล็กเพื่อป้องกันลิงคุ้ยขยะ รวมถึงมีการจัดโซนนิ่งกำหนดจุดให้อาหารลิงเพื่อให้ลิงอยู่รวมกันในที่เดียว เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลิงไม่ให้ไปรบกวนบ้านเรือนประชาชนในชุมชน
นอกจากนี้สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนประชาชนซอยเทียนทะเล 22 หาที่ดินที่เหมาะสมสำหรับสร้างสวนลิงเพื่อแก้ไขปัญหาลิงแสมรบกวนประชาชน ซึ่งจากการลงพื้นที่กรมอุทยานฯ แจ้งว่าที่ดินของนายโกวิทฯ มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างสวนลิงชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาลิงแสมรบกวนประชาชน รวมทั้งได้แนะนำให้ไปศึกษาดูงานกรงลิง จ.นครนายก
ทั้งนี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาลิงแสมในพื้นที่เขตบางขุนเทียนระยะยาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงสำรวจพื้นที่ 12 ไร่ ของกรุงเทพมหานครบริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลาและเห็นว่าจะจัดทำสวนลิงขนาด 3.3 ไร่ ในพื้นที่ดังกล่าว แล้วนำลิงจากทั้ง 3 จุด ไปอยู่ในสวนลิงดังกล่าว โดยสำนักงานเขตบางขุนเทียนจะขอจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2571 เพื่อดำเนินการต่อไป