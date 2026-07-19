รองปลัด กทม. ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569

ศิลปินแห่งชาติ นำทัพนักศึกษาและศิษย์นาฏศิลป์ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2569 ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สืบสานมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
วันนี้(19 ก.ค. 69) นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569 โดย นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติเป็นประธานประกอบพิธี ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี
หลักสูตรวิชานาฏยศาสตร์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ตำรับข้างวัง และสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี กำหนดจัด "พิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569" ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของนาฏศิลป์ไทย อนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อันเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ เมื่อวาน (18 ก.ค. 69) ได้เชิญเศียรครูมาประดิษฐาน ณ โรงพิธี และในวันนี้ กิจกรรมในพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เช้า ต่อด้วยถวายเครื่องไทยธรรมแต่พระสงฆ์ พระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหารเช้า พิธีมอบทุนการศึกษา
จากนั้น เวลา 09.00 น. รองปลัดฯ กนกวรรณ และ ดร.วรพล อิทธิคเณศร บริษัทตำรับขางวัง ประธานร่วมในพิธีจุดธูปเทียนชัยและเจิมหนังสือพิธีไหว้ครูครอบนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569
เวลา 09.09 น. พิธีไหว้ครู ประธานอ่านโองการและประกอบพิธีไหว้ครู โดย ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ต่อด้วยพิธีครอบครู พิธีรำถวายมือ และพิธีส่งครู