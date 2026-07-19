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รองปลัด กทม. ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศิลปินแห่งชาติ นำทัพนักศึกษาและศิษย์นาฏศิลป์ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2569 ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สืบสานมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

วันนี้(19 ก.ค. 69) นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569 โดย นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติเป็นประธานประกอบพิธี ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี

หลักสูตรวิชานาฏยศาสตร์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ตำรับข้างวัง และสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี กำหนดจัด "พิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569" ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของนาฏศิลป์ไทย อนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อันเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ เมื่อวาน (18 ก.ค. 69) ได้เชิญเศียรครูมาประดิษฐาน ณ โรงพิธี และในวันนี้ กิจกรรมในพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เช้า ต่อด้วยถวายเครื่องไทยธรรมแต่พระสงฆ์ พระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหารเช้า พิธีมอบทุนการศึกษา

จากนั้น เวลา 09.00 น. รองปลัดฯ กนกวรรณ และ ดร.วรพล อิทธิคเณศร บริษัทตำรับขางวัง ประธานร่วมในพิธีจุดธูปเทียนชัยและเจิมหนังสือพิธีไหว้ครูครอบนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569

เวลา 09.09 น. พิธีไหว้ครู ประธานอ่านโองการและประกอบพิธีไหว้ครู โดย ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ต่อด้วยพิธีครอบครู พิธีรำถวายมือ และพิธีส่งครู









รองปลัด กทม. ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569
รองปลัด กทม. ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569
รองปลัด กทม. ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569
รองปลัด กทม. ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569
รองปลัด กทม. ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2569