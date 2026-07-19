ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมงาน AI-Preneur Day 2026 หนุนเยาวชนใช้ปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนเมืองและเศรษฐกิจดิจิทัล

วานนี้ (18 ก.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน "AI-Preneur Day 2026" เวทีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับประเทศ ณ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเยาวชนสตาร์ทอัพ (YEAH), Microsoft และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อปิดท้ายโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ AI รุ่นใหม่ที่ดำเนินงานมาอย่างเข้มข้นกว่า 6 เดือน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เยี่ยมชมบูทจัดแสดงผลงานนวัตกรรม AI ของเยาวชนไทยที่ผ่านการบ่มเพาะ ซึ่งมีไฮไลต์นวัตกรรมที่น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองและสังคม อาทิ AI Agent สำหรับกล้อง CCTV เพื่อติดตามและค้นหาทรัพย์สินสูญหายอย่างอัจฉริยะ, ถังคัดแยกขยะอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี AI และการประมวลผลภาพเพื่อส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง, ปลอกคอแมว AI เฝ้าระวังสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์, แพลตฟอร์ม AI ออกแบบและทดลองสวมใส่ผ้าไทยเสมือนจริง รวมถึงระบบ AI และ IoT สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของของเหลวในท่อ ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับงาน AI-Preneur Day 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Building and Elevating Talent for Thailand's Digital Future" โดยภายในงานยังมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจากผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันของพันธมิตรทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ และการนำเสนอผลงาน (Demo Pitching) ของทีมคนรุ่นใหม่ต่อนักลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือในการยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครสามารถเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน