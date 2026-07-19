ภาครัฐ-เอกชนร่วมเชิดชู 5 สุดยอดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน คว้ารางวัลพิเศษ เวที Prime Minister’s Science Award 2026 เตรียมเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี วันที่ 15 ส.ค.นี้ ในงานมหกรรมวิทย์ 69
เมื่อวันที่ 18 ก.ค.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดโครงการ Prime Minister’s Science Award 2026 รอบชิงชนะเลิศ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ โดยได้คัดเลือกสุดยอดโครงงานวิทย์ฯ ของเยาวชนระดับประเทศที่มีผลงานโดดเด่น โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ C asean ผลปรากฏว่า 5 ทีมเยาวชนสามารถคว้า Special Award รางวัลพิเศษ ได้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 3 ทีม, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในเวทีสำคัญของประเทศและนานาชาติ ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ด้าน ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM หนึ่งในหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานโครงการฯ เผยว่า “โครงการ Prime Minister’s Science Award 2026 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการสนับสนุนบทบาทของครู โรงเรียน และผู้ปกครอง ในการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 22 โครงงาน ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงในเวทีวิชาการทั้งระดับประเทศและนานาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศในระดับสากล”
“ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเยาวชนทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของความสามารถและความมุ่งมั่นของเยาวชนเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐและธุรกิจที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีแห่งนี้จะเป็นทั้งแรงบันดาลใจและก้าวสำคัญที่ช่วยให้เยาวชนพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง กล้าที่จะเรียนรู้ คิดค้น และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยในอนาคต”ดร.กรรณิการ์ กล่าว
สำหรับรางวัล Special Award ภายใต้โครงการ Prime Minister’s Science Award 2026 เป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล ประกอบด้วย 5 รางวัล ได้แก่
รางวัล “Dow Innovation Award” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จำกัด ได้แก่ โครงงานการพัฒนาไข่เทียมร่วมกับนวัตกรรมเพาะเลี้ยงและปล่อย Super Trichogramma แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูพืชจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมาชิกในทีม ได้แก่ นายรัชณัฐ เติมธีรกิจ ซึ่งมี นางสาวสุวรรณา อัมพรดนัย เป็นครูที่ปรึกษาหลัก และนายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ เป็นที่ปรึกษาพิเศษ
รางวัล “EGAT EXCELLENCE AWARD” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ โครงงาน BiQancer: นวัตกรรมไบโอมาร์กเกอร์คณิตศาสตร์ใหม่และอุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์ สู่ระบบช่วยวินิจฉัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่เท่าเทียม จาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจ.เชียงใหม่ สมาชิกในทีม ได้แก่ นายดะอิชิ ทานากะ นายปองคุณ ฟูชื่น และนายเก้า ฐิติจําเริญพร ซึ่งมี นางรุ่งกานต์ วังบุญ เป็นครูที่ปรึกษาหลัก และ นายกฤติพงศ์ วชิรางกุ เป็นที่ปรึกษาพิเศษ
รางวัล “ExxonMobil Applied Science Excellence Award” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้แก่ โครงงาน Comprehensive Biomimetic Aerial Seed Coating Inspired by the Fruit Structure of Burma Padauk for Enhanced Seedling Establishment and Growth in Mixed Deciduous Forest Restoration (การสร้างปีกเทียมเมล็ดพันธุ์เลียนแบบโครงสร้างของผลประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) เพื่อฟื้นฟูปาเสื่อมโทรมและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในกระบวนการกระจายเมล็ดพันธุ์ทางอากาศ) จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย สมาชิกในทีม ได้แก่ นายพิเชษฐ์ นวลปักษี ซึ่งมี นางน้ำทิพย์ ศรีแก้ว เป็นครูที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก เป็นที่ปรึกษาพิเศษ
รางวัล “Computer AI Award” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ โครงงาน RADIA: นวัตกรรมระบบประเมินสุขภาพทางเดินหายใจอัจฉริยะแบบบูรณาการ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองทางเดินหายใจสามมิติ เพื่อการคัดกรอง ติดตาม และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างรวดเร็ว จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมาชิกในทีม ได้แก่ นายภูวิศ ฮิโรโตะ สิริพันธุ์ และนายปุญญพัฒน์ ทองพิทักษ์ถาวร ซึ่งมี นายอดิเรก พิทักษ์ เป็นครูที่ปรึกษาหลัก และ นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ เป็นที่ปรึกษาพิเศษ
รางวัล “C asean ASEAN Impact Award”ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดย C asean ได้แก่ โครงงาน Building Climate-Resilient Corals: A Coral Restoration Strategy Integrating Molecular Repairs with Satellite-Monitored Artificial Reefs (นวัตกรรมการฟื้นฟูปะการังแบบครบวงจร ที่ผสานการซ่อมแซมระดับโมเลกุลเข้ากับแนวปะการังเทียมที่ติดตามด้วยข้อมูลดาวเทียม) จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมาชิกในทีม ได้แก่ นายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์ นายณภูดล ศรีรัตนา และนายโปรดปราน จันธรรมาพิทักษ์ ซึ่งมี นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ เป็นครูที่ปรึกษาหลัก และ นางสาวสุวรรณา อัมพรดนัย เป็นที่ปรึกษาพิเศษ
ทั้งนี้ รางวัลใหญ่ของโครงการ Prime Minister’s Science Award 2026 จะประกาศผลอย่างเป็นทางการภายในเดือนกรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ http://www.nsm.or.th
โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 ส.ค. 2569 ภายในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี