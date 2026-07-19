ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 172 ง ภายหลังที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เนื่องจากจะครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกเดิมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 นี้
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอกด้าน Pharmacology/Toxicology จาก The Ohio State University สหรัฐอเมริกา และได้รับอนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์ จากแพทยสภา ตลอดเส้นทางการบริหารงานได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566–2567 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561–2565 และ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553–2555
ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” โดยได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2570 ดังนี้ 1) ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education University Impact Ranking (THE UIR) อยู่ใน 50 อันดับแรกของโลก 2) สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Impact) มากกว่า 60,000 ล้านบาท และ 3) ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม Thailand Quality Class Plus (Innovation) : TQC+ (Innovation)
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม Thailand Quality Class Plus (Innovation) : TQC+ (Innovation) ประจำปี 2566 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นความสำเร็จที่ได้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับ จาก Times Higher Education Sustainability Impact Rating 2026 ในอันดับที่ 49 ของโลกจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก 1,603 แห่ง พร้อมสร้างความโดดเด่น ติด Top 20 ของโลก ในตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คือ SDG5 ด้านความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
ด้านการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบได้แล้ว 56,031,363,893 บาท ใกล้เคียงเป้าหมาย 60,000 ล้านบาทที่กำหนดไว้ภายในปี 2570 สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม และการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน
การได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออีกวาระหนึ่ง นับเป็นความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และศักยภาพในการบริหารงาน เพื่อสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมระดับโลก ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป