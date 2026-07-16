อย. จัดงานมอบรางวัล “GEN H (Health) Creator” ดึงพลังคนทุกกลุ่มวัยสร้างสรรค์สื่อ ปลุกกระแสคิดก่อนเชื่อ ตรวจสอบก่อนใช้

อย. จัดงานมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงาน “กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย” ภายใต้แนวคิด "GEN H (Health) Creator รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อสุขภาพ" เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชน และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ร่วมรังสรรค์สื่อสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่สังคม
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อที่เข้าใจง่าย และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความรอบรู้และการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "GEN H (Health) Creator”
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. ให้ความสำคัญกับการสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ด้านสุขภาพของประชาชน เพราะในยุคที่ข้อมูลด้านสุขภาพถูกเผยแพร่และส่งต่ออย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์ แม้จะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ แต่ก็มีความเสี่ยงจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน โฆษณาเกินจริง และรีวิวที่ขาดข้อเท็จจริง อย. จึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน “คิดก่อนเชื่อ ตรวจสอบก่อนใช้” และเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการสื่อสารด้านสุขภาพ ที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง ความรับผิดชอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน เพราะสื่อที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วยปกป้องสุขภาพของคนในสังคมได้อย่างแท้จริง
กิจกรรมประกวดดังกล่าวเปิดรับผลงานจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ครอบคลุม 2 ประเภทการประกวด คือ การประกวดภาพถ่าย และการประกวดคลิปสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดถึง 634 ผลงาน และมีการมอบรางวัลรวม 63 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลการประกวดภาพถ่าย 39 รางวัล และ รางวัลการประกวดคลิปสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok 24 รางวัล สะท้อนถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนทุกกลุ่มวัยที่ร่วมกันใช้สื่อเป็นพลังในการสร้างสังคมที่รู้เท่าทันและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามคิวอาร์โค้ดนี้