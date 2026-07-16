สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมงาน TNI Day 2026 ฉลองครบรอบ 19 ปี TNI

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: THAI-NICHI) จัดงาน TNI Day 2026 ฉลองครบรอบ 19 ปี TNI ด้วยสไตล์ญี่ปุ่น ภายในงานมีการแสดงผลงานและจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ของนักศึกษา คณาจารย์จากทุกคณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะสื่อสารสากล คณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) รวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรมไว้ในงานเดียว
ตอกย้ำถึงเจตนารมณ์การเป็นสถาบัน Monodzukuri ที่มุ่งมั่น พร้อมพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง พร้อมด้วยการจัดพิธีขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และผู้ที่มีอุปการคุณต่อสถาบันฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แตกต่างด้วยภาษา ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม วัฒนธรรมที่หลากหลาย” มาพร้อมธีมงานการตามหา Yakuyoke Chibi Oni ยักษ์จิ๋วแห่งความโชคดี เปิดให้เข้าชมงานฟรี ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สำหรับไฮไลต์พิเศษภายในงาน พบกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และสมัครเข้าเรียนที่ TNI ได้ทันที พร้อมกิจกรรม Workshop และการแข่งขันต่างๆ อาทิ Paint หน้ากากสไตล์ญี่ปุ่น, ประกวดออกแบบตัวละคร ตามโจทย์ “อาหารฟิวชั่นไทย-ญี่ปุ่น”, Café Simulation Game: แข่งขันทักษะบริหารร้านกาแฟ, Scabble: กิจกรรมแข่งต่อคำศัพท์, Japanese Culture Quiz: กิจกรรมตอบคำถามวัฒนธรรมญี่ปุ่น, Eco-Engineers Hackathon : Minimizing Oil & Plastic Waste, AI Competition 2026, Drive to the future ศึกหุ่นยนต์พิชิตภารกิจขนส่ง, TNIC Student Showcase และการแข่งขันปาหมอนชิงแชมป์ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ มากมาย พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/3SRd2PN13pKsFtCJ9 และสามารถ walk in เข้าร่วมงานได้ฟรี ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น