“เด็กไทยคว้า 37 รางวัล เวทีแข่งขันภาษาอังกฤษนานาชาติ ESOLIO 2026 ณ อินโดนีเซีย” สะท้อนความสามารถ-ความมุ่งมั่น ของเยาวชนไทยอย่างภาคภูมิใจ

ไมราห์ อินเตอร์ กรุ๊ป (Miraah Inter Group) องค์กรเชี่ยวชาญการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ตามมาตรฐานเพื่อส่งนักเรียนผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ที่สร้างผลงานได้อย่างน่าภาคภูมิใจ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน English for Speakers of Other Languages International Olympiad (ESOLIO) 2026 พร้อมขอขอบคุณผู้ปกครอง โรงเรียน และคณะครูทั่วประเทศที่ให้ความไว้วางใจและร่วมส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ตั้งแต่การเข้าร่วมสอบระดับประเทศ ผ่านโครงการ ASMOPSS (แอสมอพส์) และโครงการ AETIS (เอทิส) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศเพื่อสอบ ESOLIO 2026 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ดร.ธนากร แผลงเดช (ครูป้อม) นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ (APANE) และเป็นผู้บริหารของสถาบันในเครือข่าย ไมราห์ เอ็ดดูเคชั่น (Miraah Education) เปิดเผยว่า ในการแข่งขัน ESOLIO 2026 ณ เมือง บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบนานาชาติจำนวนกว่า 99 คน จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย บังกลาเทศ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ฮ่องกง และอินโดนีเซีย “สำหรับ ESOLIO ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมกับผู้เข้าแข่งขันจากนานาประเทศ ซึ่งในปีนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนประเทศไทย ที่สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น และสามารถคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 37 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทบุคคล โดยนักเรียนไทย สามารถคว้ามาได้ 5 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รวม 28 เหรียญรางวัล รวมถึงรางวัลประเภทการเขียนยอดเยี่ยม มาถึง 5 รางวัล ราวัลประเภทการพูดยอดเยี่ยม 2 รางวัล และ รางวัลคะแนนรวมทุกทักษะสูงสุด อีก 2 รางวัล
“เรารู้สึกประทับใจอย่างมากที่ได้เห็นเด็กไทยของเราแสดงความสามารถด้านทักษาะภาษาอังกฤษของแต่ละคนออกมาได้อย่างดี ทั้งการสื่อสาร การเขียน และการพูด รวมถึง ทุกคนยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้นักเรียนชาวต่างชาติได้รู้จัก โดยครั้งนี้ อาจเรียกได้ว่า เกินความคาดหมายที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้มาก เพราะเด็กนักเรียนไทย ทั้งหมดที่เราส่งไปแข่งขันสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทุกคน ขณะที่การแข่งขันดังกล่าว นักเรียนตัวแทนประเทศไทย ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมๆ กับการสร้างมิตรภาพกับเยาวชนต่างประเทศ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นอีกประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษา และการทำงานในอนาคต” ดร.ธนากร กล่าว
ด้าน อาจารย์มีนา มัญชุมาศ บุญชู โกคิง เลขาธิการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ และ CEO มาเลนท์ดีเทคทีฟ จำกัด กล่าวเสริมว่า “ผลการแข่งขันดังกล่าว ถือเป็นการสะท้อนถึงความสามารถของเยาวชนไทย ที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับนักเรียนจากหลายประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของนักเรียน และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง โรงเรียน และครูผู้สอน ตั้งแต่การประสานงาน และส่งเสริมในเชิงวิชาการเพื่อร่วมพัฒนานักเรียนก้าวไปสู่ระดับสากล เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการศึกษาในทุกวันนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาในทุกระดับ และร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาได้เชื่อมต่อภาคธุรกิจอื่นๆอย่างแท้จริง”
เด็กหญิง ณัฐณิชา ตันศิริ จากโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ซึ่งคว้าด้วยกันถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของระดับชั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการพูดยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศโครงงานประเภททีม และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมประเภททีม กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของหนู ซึ่งทำให้ได้เจอกับเพื่อนชาวต่างชาติเยอะมาก รวมถึงได้ทำกิจกรรมสนุกๆอีกด้วย ตอนแรกหนูก็ใม่คิดว่า จะคว้ารางวัลมาได้เยอะขนาดนี้ แต่พอทำได้ ก็รู้สึกภูมิใจ กับความสำเร็จที่เกิดขึ้น และหากปีหน้ามีการแข่งขันแบบเดียวกันนี้อีก หนูก็อยากจะไปร่วมการแข่งขันค่ะ”
เด็กชายติณณภพ รัตนสุภา จากโรงเรียนแสงทองวิทยา คว้า 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศ โครงงานประเภททีม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมประเภททีม กล่าวเช่นกันว่า “ดีใจมากที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือผมประทับใจมาก ที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ จากต่างประเทศตลอด 4 วัน และทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้มากขึ้น”
เด็กชายณธีร์ เกียรติเดชปัญญา จาก D-PREP International School ซึ่งคว้ามาได้ถึง 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล และ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับชั้น กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจมาก ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันที่อินโดนีเซีย โดยเฉพาะการได้รับรางวัลกลับมา นอกจากนี้ ยังได้เจอกับเพื่อนใหม่ และสนุกกับกิจกรรมที่ทำในระหว่างการแข่งขัน”
เด็กชายจิรภัทร อุทารวุฒิพงศ์ จากโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คว้า 2 รางวัล คือ รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานประเภททีม กล่า วว่า “การแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เราได้ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ จริงๆ แล้ว ยังทำให้เราได้เจอกับเพื่อนชาวต่างชาติ อีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้น ผมภูมิใจกับรางวัลที่ได้ด้วย”
เด็กหญิง อชิรญา อรรถวรากรณ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คว้า 2 รางวัล คือ รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล และ รางวัลชนะเลิศโครงงานประเภททีม กล่าวว่า “ตอนแรกที่ได้รับคัดเลือกให่ไปแข่งขัน ก็มีความกังวลว่า เราจะทำได้ดีมากแค่ไหน ยิ่งได้เจอกับเพื่อนต่า งชาติที่เก่งๆ ก็พยายามบอกกับตัวเองว่า เราก็ต้องทำได้ และต้องแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ก็สามารถคว้ารางวัลมาได้ในที่สุด”
อย่างไรก็ดี ดร.ธนากร แผลงเดช ยังกล่าวด้วยว่า “เราจะยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้นักเรียนไทยได้ก้าวสู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อีกหลายโครงการแข่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเชื่อมโยงและประสานเครือข่ายทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ซึ่งความสำเร็จในเวที ESOLIO 2026 ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า เมื่อเยาวชนไทยได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสม ก็สามารถแสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อย่างสง่างามบนเวทีนานาชาติ”