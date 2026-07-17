"เมล็ดพันธุ์เพื่อชุมชน" พลิกฟื้นผืนดินสู่ความยั่งยืน

อุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายทางภูมิประเทศ ตั้งแต่ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านที่อุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงเขตภูเขาสูงชันที่มีความท้าทายด้านการเกษตร ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ โดยโรงงานสุรารวงข้าว มงคลสมัย ได้ริเริ่มโครงการ "เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร
มากกว่าแค่การปลูกข้าว คือการเข้าใจผืนดิน
การทำเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องอาศัยความเข้าใจในลักษณะดินที่ซับซ้อน ทั้งกลุ่มดินร่วนปนทรายบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง ไปจนถึงกลุ่มดินตะพักลำน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันออกไป โรงงานสุรารวงข้าว มงคลสมัย ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน จ.อุตรดิตถ์ จึงได้นำจุดแข็งของพื้นที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงบวก โดยการทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์ดีภายในพื้นที่โรงงาน เพื่อศึกษาและคัดสรรพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนและมีฝนชุกในช่วงฤดูฝน
ส่งต่อเมล็ดพันธุ์คุณภาพและสร้างโอกาสให้ชุมชน
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านการดูแลอย่างพิถีพิถัน โรงงานได้ดำเนินการส่งมอบข้าวสายพันธุ์ดีจำนวน 35% ของผลผลิตทั้งหมด คิดเป็นปริมาณรวม 3,740 กิโลกรัม ให้แก่ชาวบ้านในตำบลผาจุก จำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงในการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป
กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างพันธสัญญาแห่งความร่วมมือระหว่างโรงงานและชุมชน แต่ยังช่วยสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสามารถช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในชุมชน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 62,847 บาท ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการลดภาระและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องชาวนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดนิ่ง
โครงการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชนไม่ใช่เพียงแค่การมอบเมล็ดพันธุ์ แต่มันคือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ว่า หากเรามีความเข้าใจในผืนดินและภูมิอากาศอย่างลึกซึ้ง ก็จะสามารถสร้างความมั่นคงให้ชุมชนได้จริง โรงงานสุรารวงข้าวยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นสานต่ออีกหลายโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือ สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตของผู้คนในชุมชนสืบไป
#รวงข้าวสุขใจเพื่อโลกที่ยั่งยืน