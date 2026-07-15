โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมงาน “คาราวานป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุขภาพดี สู่ชุมชนนครปฐม

โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินหน้าสานต่อปณิธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่สร้างสุขอนามัยที่ดีในงาน “คาราวานป่อเต็กตึ๊ง ปันความสุข ให้ชุมชน” ครั้งที่ 7 โดยนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ผ่านบูธให้ความรู้เรื่องการล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรค และสาธิตการออกกำลังกายอย่างไรให้สุขภาพ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมรับความรู้พร้อมของรางวัลกลับบ้านเป็นจำนวนมาก