เทพไทยจับมือชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวด “Tepthai Oral Health Award 2026” ยกระดับสุขภาพช่องปากคนไทยอย่างยั่งยืน

บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ผู้ผลิตยาสีฟันสมุนไพรไทยตราเทพไทย ผู้มุ่งพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพช่องปากของคนไทย เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้แนวคิด "TEPTHAI THE GIVER : คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม" ด้วยการร่วมกับชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวด "รางวัลเทพไทยสุขภาพช่องปาก (Tepthai Oral Health Award) ประจำปี 2569" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของคนไทยอย่างยั่งยืน
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้านทันตสาธารณสุขทั่วประเทศ สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน พร้อมผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขยายผลสู่การพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากของประเทศไทยในระยะยาว โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นภายในงาน การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "สุขภาพช่องปากตลอด 24 ชั่วโมง : ดูแลทุกช่วงวัย...ใส่ใจทุกช่วงวัน"** ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
การประกวดในปีนี้ เปิดรับผลงานจากหน่วยงานทั่วประเทศ ก่อนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกให้เหลือ 8–10 โครงการ เพื่อเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน จากนั้นจึงคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นเข้าสู่รอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการและทีมงานบริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานของทุกโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานจริง เกิดผลลัพธ์จริง และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่นำเสนอ
ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม, ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล, ทพ.วีระ อิสระธานันท์, นายธนวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้บริหาร บริษัท แมส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และคุณลลิสรณ์ อัคราศีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด เป็นต้น
ดร.สิริกร ชิวปรีชา ประธาน บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด กล่าวว่า "ในนามของบริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบ 'รางวัลเทพไทยสุขภาพช่องปาก (Tepthai Oral Health Award) ประจำปี 2569' ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมทุกหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมในปีนี้ เพราะทุกโครงการล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับสุขภาพช่องปากของคนไทย และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริง
บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด เชื่อว่าการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสังคม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การสนับสนุน Tepthai Oral Health Award จึงไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัล แต่เป็นการเชิดชูผู้ที่ทุ่มเทสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมต่อยอดผลงานที่มีคุณค่าให้ขยายผลสู่ชุมชนในวงกว้าง เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพช่องปากที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดิฉันเชื่อว่า 'รอยยิ้มที่ดีที่สุด' เกิดจากความร่วมมือของทุกคน ทุกเครือข่าย และทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน"
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานของ 3 โครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด วิธีดำเนินงาน ผลลัพธ์ และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ได้แก่
1. โครงการการพัฒนาเครือข่ายเด็กหางดงฟันดี ฟันสะอาด จังหวัดเชียงใหม่** อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ทพญ.นันทิยา เสถียรวุฒิวงศ์
2. โครงการรูปแบบการเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมเด็กวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดย ทพญ.บุษบา ภู่วัฒน์
3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 2–5 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ทพญ.เสมอจิต พิธพรชัยกุล
โครงการ "รางวัลเทพไทยสุขภาพช่องปาก (Tepthai Oral Health Award) ประจำปี 2569" ภายใต้แนวคิด "TEPTHAI THE GIVER : คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม" สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ในการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม ผ่านการสนับสนุนบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขและการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน