องค์การจัดการน้ำเสีย ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเสียเกาะพีพี สร้างต้นแบบเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เดินหน้าพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในโครงการสำคัญคือ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (เกาะพีพี) จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำแห่งนี้สามารถรองรับน้ำเสียได้ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้วยระบบบำบัดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบให้ระบบบำบัดหลักอยู่ใต้ดิน เพื่อรักษาทัศนียภาพของเกาะพีพี พร้อมพัฒนาพื้นที่ด้านบนให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการพักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมของชุมชน สะท้อนแนวคิดการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความโดดเด่นของโครงการไม่ได้มีเพียงประสิทธิภาพด้านการบำบัดน้ำเสียเท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการออกแบบภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม โดยได้รับรางวัล Winner in Landscape Architecture – Park and Garden Landscape และ Malaysia in Landscape Architecture Awards (MLAA16) 2026 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สะท้อนมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ
นอกจากนี้ น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดยังสามารถนำเข้าสู่ระบบผลิตน้ำสะอาดด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis (RO) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำบนเกาะ ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
องค์การจัดการน้ำเสียยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผ่านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอภารกิจ บทบาท และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
การพัฒนาศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเกาะพีพี จึงไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย แต่ยังเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำแห่งนี้สามารถรองรับน้ำเสียได้ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้วยระบบบำบัดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบให้ระบบบำบัดหลักอยู่ใต้ดิน เพื่อรักษาทัศนียภาพของเกาะพีพี พร้อมพัฒนาพื้นที่ด้านบนให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการพักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมของชุมชน สะท้อนแนวคิดการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความโดดเด่นของโครงการไม่ได้มีเพียงประสิทธิภาพด้านการบำบัดน้ำเสียเท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการออกแบบภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม โดยได้รับรางวัล Winner in Landscape Architecture – Park and Garden Landscape และ Malaysia in Landscape Architecture Awards (MLAA16) 2026 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สะท้อนมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ
นอกจากนี้ น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดยังสามารถนำเข้าสู่ระบบผลิตน้ำสะอาดด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis (RO) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำบนเกาะ ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
องค์การจัดการน้ำเสียยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผ่านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอภารกิจ บทบาท และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
การพัฒนาศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเกาะพีพี จึงไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย แต่ยังเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน