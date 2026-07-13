เสริมพลังผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต: อาสาสมัครเยาวชน 110 คน ขับเคลื่อนผลกระทบทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงชุมชนใน 8 ประเทศ ผ่านโครงการ eYAA รุ่นที่ 6 - นับตั้งแต่เริ่มโครงการ eYAA ได้เสริมพลังอาสาสมัครเยาวชนแล้ว 482 คน เพื่อดำเนินโครงการชุมชน 50 โครงการ สร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 114,000 คนทั่วอาเซียน
มูลนิธิเมย์แบงก์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านผลกระทบทางสังคมของกลุ่มเมย์แบงก์ ร่วมกับมูลนิธิอาเซียน เปิดตัวโครงการ eMpowering Youths Across ASEAN (eYAA) รุ่นที่ 6 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งถือเป็นการขยายโครงการอาสาสมัครเยาวชนระดับภูมิภาคครั้งสำคัญ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพระดับภูมิภาคเป็นเวลา 4 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2569 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีอาสาสมัครเยาวชนเข้าร่วมถึง 110 คน พร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SEs) จากทั่วภูมิภาคอาเซียน
รุ่นที่ 6 ของปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสองประการของโครงการ กล่าวคือ สปป.ลาวเข้าร่วมเป็นประเทศดำเนินโครงการเป็นครั้งแรก และการเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 11 ของอาเซียนของติมอร์-เลสเต ส่งผลให้จำนวนอาสาสมัครเยาวชนเพิ่มขึ้นจาก 100 คน เป็น 110 คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ eYAA เป็นเวทีให้ทีมอาสาสมัครสรุปโครงการชุมชนทั้ง 10 โครงการ ที่จะดำเนินการใน 8 ประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน กล่าวในพิธีเปิดตัวโครงการว่า “รุ่นที่ 6 สะท้อนภาพของอาเซียนในปัจจุบัน ที่มีสมาชิก 11 ประเทศ มีประเทศดำเนินโครงการ 8 ประเทศ และเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ที่ร่วมออกแบบทางออกกับชุมชนท้องถิ่น แทนที่จะเป็นเพียงผู้ส่งมอบความช่วยเหลือ สิ่งที่ทำให้ eYAA แตกต่างคือทุกโครงการเริ่มต้นจากองค์กรท้องถิ่นที่เข้าใจชุมชนของตนอย่างลึกซึ้ง และอาสาสมัครทุกคนเข้าร่วมในฐานะพันธมิตร ไม่ใช่ผู้มาเยือน จากเวียดนามในรุ่นที่ 5 สู่ สปป.ลาวในรุ่นที่ 6 การขยายตัวของเราเป็นไปอย่างรอบคอบ และทุกก้าวย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อความยั่งยืน”
ในฐานะพันธมิตรระยะยาวกับมูลนิธิอาเซียนตั้งแต่ปี 2561 มูลนิธิเมย์แบงก์ยังคงสนับสนุนโครงการนี้ด้วยเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อทีมโครงการ
ดาโต๊ะ ชาห์ริล อาซวน จิมิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนกลุ่มเมย์แบงก์ กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มโครงการ eYAA เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามการเป็นเพียงอาสาสมัคร สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่มีความหมายทั่วทั้งอาเซียน ความสามารถในการเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น เข้าใจความท้าทายที่แท้จริง และขับเคลื่อนทางออก สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งผลกระทบทางสังคมเชิงบวก สำหรับเมย์แบงก์ สิ่งนี้สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับพันธสัญญา ROAR30 ของเราที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสร้างคุณค่าที่มากกว่าการธนาคาร เราร่วมกับมูลนิธิอาเซียนเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มที่เสริมพลังให้เยาวชนเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้เป็นการลงมือทำ และเปลี่ยนความคิดให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ นำไปสู่ผลกระทบที่แท้จริงต่อชีวิตของชุมชน”
ความก้าวหน้าสำคัญในรุ่นที่ 6 คือการริเริ่มโครงการการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Alumni as Mentors และโครงการ Alumni Accelerator Programme ผ่านโครงการ Alumni as Mentors ศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกจากรุ่นก่อนหน้าจะให้การปฐมนิเทศด้านวัฒนธรรม ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ และการสนับสนุนแก่อาสาสมัครรุ่นนี้ ในขณะเดียวกัน โครงการ Alumni Accelerator Programme มอบเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ แก่ทีมโครงการที่นำโดยศิษย์เก่า เพื่อให้สามารถออกแบบและดำเนินโครงการริเริ่มเพื่อชุมชนของตนเองได้
นับตั้งแต่เริ่มโครงการ eYAA ได้เสริมพลังอาสาสมัครเยาวชนแล้ว 482 คน ดำเนินโครงการชุมชนแล้ว 50 โครงการ และสร้างประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนกว่า 114,465 คน ทั่วอาเซียน โครงการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางที่เป็นขั้นตอนและรอบคอบ โดยจะเพิ่มประเทศใหม่ก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง และมีโครงสร้างพื้นฐานชุมชนที่เหมาะสมเท่านั้น
โครงการทั้ง 10 โครงการในรุ่นที่ 6 มุ่งแก้ไขประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการขยะ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่สตรี
ตัวอย่างเช่น ในประเทศมาเลเซีย บริษัท Fly Technology Agriculture Sdn Bhd จะดำเนินโครงการ ASEAN-GIC (ASEAN Guru Innovation Challenge) ในเมืองกูชิง รัฐซาราวัก โดยโครงการนี้เสริมพลังให้ครูเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการศึกษาด้านความยั่งยืน ผ่านทุนสนับสนุนนวัตกรรม การฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือนของอาสาสมัครเยาวชนอาเซียน ช่วยผนวกประเด็นความยั่งยืนเข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ พร้อมทั้งเสริมสร้างการสนับสนุนเชิงสถาบันจากคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NREB)
ในประเทศไทย บริษัท RecyGlo Thailand กำลังดำเนินโครงการ Project Closed Loop ในโรงเรียนรัฐบาล 10 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โครงการนี้มุ่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกผ่านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคัดแยกขยะ การฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ขั้นสูง และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบปิด (closed-loop) ร่วมกับ Precious Plastic Bangkok
ในสปป.ลาว โครงการ Project Agri-Tourism โดย Green Learning Center (GLC) กำลังถูกดำเนินการเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านห้วยแฮ เขตจำปาสัก โครงการนี้จัดตั้งห้องปฏิบัติการแปรรูปขนาดเล็ก (Small-Batch Processing Lab) เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและเก็บรักษาได้นาน พร้อมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ผ่านการขนส่งทางเรือและการตลาดดิจิทัล
หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเยาวชนทั้ง 110 คนจะถูกส่งไปยังพื้นที่โครงการของตนเองใน 8 ประเทศอาเซียนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยแต่ละทีมจะพักอาศัยและทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ร่วมกันพัฒนาทางออกและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนจากแผนความต่อเนื่องที่ชัดเจนซึ่งจัดทำร่วมกับองค์กรพันธมิตรท้องถิ่น อาสาสมัครเหล่านี้คาดว่าจะทิ้งไว้เบื้องหลังไม่เพียงแต่กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ แต่ยังรวมถึงศักยภาพท้องถิ่นที่แข็งแกร่งขึ้น และความหวังใหม่ในชุมชนที่พวกเขาให้บริการ
เกี่ยวกับมูลนิธิเมย์แบงก์
มูลนิธิเมย์แบงก์ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั่วทั้งกลุ่มเมย์แบงก์ พันธกิจของมูลนิธิเมย์แบงก์คือการสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวแก่ชุมชนในตลาดที่เมย์แบงก์ดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นค้นหาโครงการที่จะสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และยั่งยืนที่สุด สอดคล้องกับพันธกิจของเมย์แบงก์ในการสร้างบริการทางการเงินที่ใส่ใจมนุษย์มากขึ้น มูลนิธิมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ หรือความเชื่อ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน ในทุกประเทศที่เรามีการดำเนินงาน ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา การเสริมพลังชุมชน และความหลากหลายทางสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นกิจกรรมและเงินทุนของเราไปที่การสร้างผลกระทบที่มีความหมาย วัดผลได้ และยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง และเสริมความมุ่งมั่นระยะยาวของเราในการสร้างบริการทางการเงินที่ใส่ใจมนุษย์มากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: maybankfoundation.com
เกี่ยวกับมูลนิธิอาเซียน
สามทศวรรษหลังการก่อตั้งอาเซียน ผู้นำอาเซียนตระหนักว่ายังคงมีความไม่เพียงพอในด้านความมั่งคั่งร่วมกัน ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนอาเซียน ด้วยความห่วงใยนี้เอง ผู้นำอาเซียนจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิอาเซียนขึ้นในการประชุมสุดยอดฉลองครบรอบ 30 ปีอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 มูลนิธิอาเซียนเป็นองค์กรที่มาจากประชาชนอาเซียนและเพื่อประชาชนอาเซียน มูลนิธิดำรงอยู่ด้วยวิสัยทัศน์เดียว คือการสร้างประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและมั่งคั่ง ในฐานะองค์กรของอาเซียน มูลนิธิมีหน้าที่ส่งเสริมความตระหนักรู้ อัตลักษณ์ ปฏิสัมพันธ์ และการพัฒนาของประชาชนอาเซียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.aseanfoundation.org