เด็กไทยเจ๋ง! คว้าเหรียญทองชนะเลิศ เวทีระดับโลก STEM & Coding Olympiad 2026 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเด็กไทยบนเวทีโลก เมื่อ น้องฟ๊อก เด็กชายศุกลวัฒน์ สุขเกษม อายุเพียง 11 ปี นักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สามารถโชว์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการเขียนโค้ด คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขัน STEM & Coding Olympiad รอบ Grand Final ROME 2026 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 714 คน ที่เป็นเยาวชนระดับกะทิจากกว่า 54 ประเทศทั่วโลก
สำหรับการแข่งขัน STEM & Coding Olympiad รอบ Grand Final ประจำปี 2026 นี้ เป็นเวทีประกวดทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม (Coding) โดยในรอบชิงชนะเลิศนี้มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบออนไลน์กว่า 20,000 คนทั่วโลก มาร่วมประชันฝีมือในแบบออนไซต์ (In-person) ที่กรุงโรม ซึ่ง น้องฟ๊อก ได้แสดงไหวพริบและทักษะการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์และการเขียนโค้ดได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถทำคะแนนสูงสุดคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ
น้องมีความตั้งใจฝึกซ้อมและเรียนรู้เรื่องการเขียนโค้ดเกมและการแก้โจทย์ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง รางวัลนี้จึงเป็นทั้งความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาก้าวต่อไปในสายเทคโนโลยี
อีกทั้งน้องยัง สำเร็จหลักสูตร CS50P: Introduction to Programming with Python จากมหาวิทยาลัย Harvard ผ่านแพลตฟอร์ม edX พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน Final Project “QR Code Generator” ที่ได้รับการอนุมัติจากคณาจารย์ Harvard อีกด้วย
รายการแข่งขันของปี 2026
9-16 January 2026
Neo Science Olympiad Grand Final 2026 Orlando
Online Exams
ได้รับเหรียญทองอันดับที่ 1
Natural Science ได้รับเหรียญทองอันดับที่ 2
Math ได้รับเหรียญเงิน
Coding By CodeCombat ได้รับเหรียญทองอันดับที่ 1
รวมได้รับเหรียญกลับประเทศไทย จำนวน 4 เหรียญ
2-8 July 2026
STEM & CODING Olympiad GRAND FINAL 2026 ROME
Online Exams ได้รับเหรียญทองอันดับที่ 1
Science ได้รับเหรียญทองอันดับที่ 1
Coding By CodeCombat ได้รับเหรียญทองอันดับที่ 2
Coding By CodeMentum ได้รับเหรียญทองอันดับที่ 1
AI Prompt Engineering ได้รับเหรียญทองแดง
รวมได้รับเหรียญกลับประเทศไทย จำนวน 5 เหรียญ
July 27 - August 4 2026
Neo Science Olympiad Grand Final 2026 New York