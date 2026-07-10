โรงพยาบาลศุขเวชร่วมงาน Thailand Medical & Wellness Expo 2026 มั่นใจบริการของบริษัทในเครือรองรับธุรกิจเวลเนสและผู้สูงอายุครบวจร

คุณเจษฎา ณ ปลอด กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวศรี การแพทย์ จำกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุขเวช พร้อมด้วย ทนพ.ภูมรินทร์ อยู่ประทานพร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คุณวงกช อยู่ประทานพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณปาณิสรา ฉันทเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กร และคุณศรวณีย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุบ้านศุขเวช ในเครือโรงพยาบาลศุขเวช ร่วมงาน Thailand Medical & Wellness Expo 2026 เพื่อนำเสนอบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ โดยเฉพาะบริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่ให้บริการมาครบ 28 ปีและก้าวสู่ปีที่ 29 และบริการอื่น ๆ ของบริษัทในเครือแบบครบวงจร เช่น บริการ Life Diag เป็นธุรกิจห้องปฏิบัติการและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ธุรกิจ AFFINOME ผู้ผลิตชุดตรวจทางการแพทย์และชุดตรวจอัลไซเมอร์จากน้ำลายแห่งแรกของโลก และยังมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด PETCH NAVA HOPE CARE ที่ให้บริการแบบ VIP รวมทั้ง ALL Care บริการส่งนักบริบาลไปดูแลผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียงถึงบ้าน นอกจากนี้แล้วยังมีธุรกิจรีสอร์ทและเวลเนสเกษียนอายุสำหรับชาวต่างชาติ YAJAI Beach Resort อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งยังมีธุรกิจ GOLDEN CARE TRAVEL เป็นบริการท่องเที่ยวต่างประเทศสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ภายใต้การดูแลของทีมสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งก่อนและหลังการเดินทาง และโรงเรียนกรุงเทพอินเตอร์การบริบาล สำหรับธุรกิจผลิตนักบริบาลดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
สำหรับผู้ที่สนใจบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลศุขเวช 20/6 ซอยนวศรี 2 ถนนรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-319-5870