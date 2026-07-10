เขตคลองสานสั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่ว หวั่นกระทบโครงสร้าง-เสี่ยงอันตราย ประสาน รฟม.จัดที่พักชั่วคราว

สำนักงานเขตคลองสานออกประกาศห้ามเข้าใช้อาคารบริเวณได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า ย่านวงเวียนใหญ่–ประชาธิปก หลังพบความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารใกล้เคียง เบื้องต้นประเมินอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมประสาน รฟม. จัดที่พักชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลา 21.21 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ "สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร" เผยแพร่ประกาศสำนักงานเขตคลองสาน เรื่อง "ขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคาร" ภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ประกาศระบุว่า เหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์ อาคารบริเวณใกล้เคียง รวมถึงทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น พบว่าอาคารที่ได้รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร จึงเห็นควรให้หยุดใช้อาคาร เนื่องจากหากยังมีการเข้าใช้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
ด้วยเหตุนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือ ห้ามเข้าและห้ามใช้อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 โดยให้มีผลจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ สำนักงานเขตคลองสานได้ประสานงานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองอำนวยการร่วม บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569.