"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" นำคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กทม. ดินแดง พร้อมปลูกไม้มงคล หยั่งรากพื้นที่สีเขียวเพื่อเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำทีมผู้บริหาร กทม. เสริมสิริมงคล ณ ศาลาว่าการดินแดง พร้อมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม ไม้ประจำกรุงเทพฯ และพันธุ์ไม้อื่นรวม 26 ต้น เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองอย่างต่อเนื่อง
(9 ก.ค. 69) เวลา 13.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประกอบด้วย สักการะพระภูมิชัยมงคล และศาลตา-ยาย บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักการโยธา และสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ บริเวณด้านหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จากนั้น เวลา 13.20 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 26 ต้น ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม ซึ่งเป็นไม้มงคลประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ต้น บริเวณโซนต้นไทร ลานพระอินทร์ทรงช้าง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
สำหรับต้นไทรย้อยใบแหลม ได้รับการกำหนดให้เป็นต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้น ที่มีความแข็งแรง อายุยืน ให้ร่มเงาดี และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเมือง อีกทั้งยังมีความหมายเป็นสิริมงคล สื่อถึงความมั่นคง ความร่มเย็น และความเจริญงอกงาม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศ
ส่วนคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นประดู่แดง 6 ต้น ซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ต้นกัลปพฤกษ์ 6 ต้น ออกดอกในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. ต้นตะแบก 6 ต้น ออกดอกในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ต้นปีบ 6 ต้น ออกดอกในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. บริเวณสนามด้านข้างอาคารธานีนพรัตน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)