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"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" นำคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กทม. ดินแดง พร้อมปลูกไม้มงคล หยั่งรากพื้นที่สีเขียวเพื่อเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำทีมผู้บริหาร กทม. เสริมสิริมงคล ณ ศาลาว่าการดินแดง พร้อมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม ไม้ประจำกรุงเทพฯ และพันธุ์ไม้อื่นรวม 26 ต้น เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองอย่างต่อเนื่อง

(9 ก.ค. 69) เวลา 13.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประกอบด้วย สักการะพระภูมิชัยมงคล และศาลตา-ยาย บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักการโยธา และสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ บริเวณด้านหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

จากนั้น เวลา 13.20 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 26 ต้น ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม ซึ่งเป็นไม้มงคลประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ต้น บริเวณโซนต้นไทร ลานพระอินทร์ทรงช้าง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

สำหรับต้นไทรย้อยใบแหลม ได้รับการกำหนดให้เป็นต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้น ที่มีความแข็งแรง อายุยืน ให้ร่มเงาดี และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเมือง อีกทั้งยังมีความหมายเป็นสิริมงคล สื่อถึงความมั่นคง ความร่มเย็น และความเจริญงอกงาม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศ

ส่วนคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นประดู่แดง 6 ต้น ซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ต้นกัลปพฤกษ์ 6 ต้น ออกดอกในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. ต้นตะแบก 6 ต้น ออกดอกในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ต้นปีบ 6 ต้น ออกดอกในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. บริเวณสนามด้านข้างอาคารธานีนพรัตน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)










"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" นำคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กทม. ดินแดง พร้อมปลูกไม้มงคล หยั่งรากพื้นที่สีเขียวเพื่อเมือง
"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" นำคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กทม. ดินแดง พร้อมปลูกไม้มงคล หยั่งรากพื้นที่สีเขียวเพื่อเมือง
"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" นำคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กทม. ดินแดง พร้อมปลูกไม้มงคล หยั่งรากพื้นที่สีเขียวเพื่อเมือง
"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" นำคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กทม. ดินแดง พร้อมปลูกไม้มงคล หยั่งรากพื้นที่สีเขียวเพื่อเมือง
"ผู้ว่าฯ ชัชชาติ" นำคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กทม. ดินแดง พร้อมปลูกไม้มงคล หยั่งรากพื้นที่สีเขียวเพื่อเมือง
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