โค้งสุดท้าย! ชี้ชะตาประกันสังคม "ดร.ธัชพล" นำทีม 7 เซียน เปิด 6 นโยบายทะลวงหนี้-เติมสภาพคล่อง ธุรกิจรอด ลูกจ้างโต!

ปลุกพลังนายจ้างทั่วประเทศ! เหลือเวลาแค่ 7 วัน ชี้ชะตาอนาคตเงินกองทุนฯ ทีม "7 เซียน" ประกาศขอใช้ความเก๋าด้านการเงินระดับชาติผสานเทคโนโลยี AI ดันสวัสดิการเทียบชั้นสากล ชูไฮไลต์ "ธนาคาร SSO - สลากแรงงาน" หวังแก้หนี้เบ็ดเสร็จและเติมสภาพคล่อง ให้อยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกันทั้งนายจ้างและลูกจ้าง!
กรุงเทพฯ – นับถอยหลังสู่โค้งสุดท้าย! เหลือเวลาอีกเพียง 7 วันเท่านั้น สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง "คณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง" ที่จะปิดระบบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 นี้ และนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้ชะตาทิศทางการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม
ล่าสุด "ทีม (7 เซียน) เปลี่ยนประกันสังคม" เดินหน้าลุยเต็มสูบ ส่งเสียงเรียกร้องถึงนายจ้างและเจ้าของธุรกิจทั่วประเทศ ให้ออกมาแสดงพลังกำหนดอนาคตกองทุนประกันสังคม โดยส่งแม่ทัพใหญ่อย่าง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ดีกรีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนระดับชาติ (อดีตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ, อดีตรักษาการ ผอ.ธนาคารออมสิน และอดีตรองเลขาธิการ EEC) ลงสนาม!
เป้าหมายหลักคือการ "ผ่าตัด" การบริหารกองทุน โดยดึงเทคโนโลยี AI มาผสานกับวิสัยทัศน์ของทีมบริหารมืออาชีพ เพื่อดึงศักยภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากพอร์ตการลงทุน
เปิด 6 นโยบาย "พลิกเกม" ยกระดับคุณภาพชีวิต-ต่อลมหายใจธุรกิจ
เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์จริงที่ "นายจ้างต้องการสภาพคล่อง" และ "ลูกจ้างต้องการความมั่นคง" ทีม 7 เซียน ได้งัด 6 มาตรการเด็ดที่จะเข้ามาเปลี่ยนระบบประกันสังคมไปตลอดกาล ดังนี้
1. ปั้นกองทุนให้งอกเงยทะลุแสนล้าน: ไม่ปล่อยให้เงินกองทุน 2.9 ล้านล้านบาทหลับใหล! เดินหน้าบริหารพอร์ตด้วยความเป็นมืออาชีพ ตั้งเป้าฟันกำไรสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 ล้านบาท เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนของทุกคน
2. อัดฉีดสภาพคล่อง 5 หมื่นล้าน (ดันตั้งธนาคาร SSO): ต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการและผู้ประกันตน ผ่านการจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ วงเงินกว่า 50,000 ล้านบาท พร้อมผลักดันการแก้ พ.ร.บ. เพื่อจัดตั้ง "ธนาคารหรือกองทุน SSO" อย่างเป็นรูปธรรม
3. ตั้งศูนย์ปลดแอกหนี้แรงงาน: เข้าใจความทุกข์ของคนทำงาน เตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแก้ไขหนี้ภาคแรงงาน เพื่อลดภาระและคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ประกันตน โดยตั้งเป้าช่วยเหลือเร่งด่วนที่ 200,000 ราย
4. ผุด "สลากแรงงาน" คืนทุน-ลุ้นโชค: สร้างความหวังใหม่ด้วยการออกสลากประกันสังคม (ประมาณ 5,000 ล้านบาท/เดือน) ระดมทุนเป็นสวัสดิการเสริม ไฮไลต์คือ "ซื้อแล้วเงินต้นไม่หาย ได้คืนเต็มจำนวน" แถมได้ลุ้นรางวัลใหญ่และดอกเบี้ย เอาไปโปะหนี้หรือต่อยอดชีวิตได้เลย!
5. ติดปีกสัมมาชีพด้วยแพลตฟอร์ม SSO: อบรมอาชีพฟรี! พร้อมสร้าง Ecosystem รองรับ ทั้งการจัดหาสินค้า ช่องทางการขาย และเปิดโอกาสสร้างรายได้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของประกันสังคมโดยตรง
6. ยกระดับสวัสดิการเทียบเท่าสากล: ทลายข้อจำกัดเดิมๆ อัปเกรดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุม เข้าถึงง่าย และดูแลสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียม
ทีม (7 เซียน) เปลี่ยนประกันสังคม ขอย้ำจุดยืนการทำงานที่ "โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำได้จริง" พร้อมอาสาเป็นกระบอกเสียงที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนายจ้างและดูแลลูกจ้างทุกคน
นายจ้างอย่าปล่อยให้สิทธิหลุด! โดยสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนในการใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2569
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