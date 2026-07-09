ยาดมตรา “โป๊ยเซียน” ปักหมุด! จังหวัดชลบุรี ส่งมอบเก้าอี้ม้านั่งให้ 5 โรงพยาบาลรัฐประจำอำเภอ ชู CSR เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์

เริ่มไตรมาส 3 ยาดมตรา “โป๊ยเซียน” ไม่มีแผ่ว อัดกลยุทธ์ CSR เต็มกำลัง ปักหมุด! จังหวัดชลบุรี ส่งมอบเก้าอี้ม้านั่งให้ 5 โรงพยาบาลรัฐประจำอำเภอ 360 ตัว เพื่อตอบแทนสังคม ย้ำชัด! การทำ CSR เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการทำ CSR ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูง เป็นความแข็งแกร่งของแบรนด์ “โป๊ยเซียน” ที่ครองใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย จากรุ่นสู่รุ่นตลอด 90 ปี
ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ยาดมตรา “โป๊ยเซียน” เปิดเผยว่า การใช้กลยุทธ์ CSR (Corporate Social Responsibility) ถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2566 และปีที่ 90 ของโป๊ยเซียน ในปี 2569 นี้ ก็ยังคงเดินหน้าต่อ เพื่อตอบแทนสังคมทุกมิติ ทั้งการส่งมอบเก้าอี้ม้านั่งให้โรงพยาบาลรัฐประจำอำเภอ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ทำมาแล้วกว่า 20 จังหวัด อาทิ โรงพยาบาลใน จ.ชัยภูมิ, ระนอง, บึงกาฬ, เชียงราย, นครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.), ระนอง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, หนองคาย, บึงกาฬ, ตรัง, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, แพร่, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, อุดรธานี และเลย เป็นต้น รวมกว่า 5,000 ตัว
การสนับสนุนม้านั่งพักผ่อน และร่มกันแดดกันฝนในโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และวัดต่างๆ ที่ทำมาแล้วมากกว่า 30 แห่ง อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ์, วัดไชยวัฒนาราม, วัดราชบูรณะ, วัดมหาธาตุ, วัดมงคลบพิตร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม, อุทยาน ร.2 และวัดพระธาตุประจำปีเกิด เป็นต้น รวมกว่า 1,000 ตัว, การจัดกิจกรรมบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาในโรงเรียนและเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ทำมาแล้วกว่า 400 แห่ง รวมถึงโครงการส่งเสริมการอ่านในเรือนจำ สานต่อโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษของกรมราชทัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง เพื่อตอกย้ำแบรนด์ยาดมอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่พร้อมอยู่เคียงคู่ คนไทยในทุกๆ กิจกรรม
ทั้งนี้ ล่าสุดยาดมตรา “โป๊ยเซียน” ได้ขนเก้าอี้ม้านั่งจำนวน 360 ตัว ลงพื้นที่ไปมอบให้กับ 5 โรงพยาบาลรัฐประจำอำเภอ ในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง จำนวน 100 ตัว, โรงพยาบาลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จำนวน 150 ตัว, โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จำนวน 40 ตัว, โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จำนวน 40 ตัว และโรงพยาบาลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จำนวน 30 ตัว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังพบว่าโรงพยาบาลของรัฐในทุกๆ จังหวัดมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากในทุกๆ วัน ทำให้จำนวนเก้าอี้ม้านั่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวทำให้มองเห็นว่า การเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการมอบเก้าอี้ม้านั่งให้กับโรงพยาบาล น่าจะเป็นประโยชน์ ประกอบกับเป็นสิ่งที่แบรนด์โป๊ยเซียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายนับจากนี้มีแผนที่จะเร่งส่งมอบเก้าอี้ม้านั่งให้กับโรงพยาบาลของรัฐ รวมถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อตอบแทนสังคม
“การทำ CSR เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการทำกิจกรรม CSR ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูง เป็นความแข็งแกร่งของแบรนด์โป๊ยเซียน ที่ครองใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย จากรุ่นสู่รุ่นตลอด 90 ปี ซึ่งในปี 2569 นี้ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ “โป๊ยเซียน” ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แบรนด์ยังคงยึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานระดับสูง เพื่อให้ครองใจผู้บริโภคทุกรุ่น และเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับสากล” ดร.ณัฐพงศ์ กล่าว
ดร.ณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่า การสร้างแบรนด์ไม่จำเป็นต้องทุ่มเงินซื้อพื้นที่สื่อ หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ไม่มีใคร ได้ประโยชน์อะไร แต่สำหรับผมกลับมองว่า เราสามารถเอาเงินก้อนเดียวกัน มาทำป้ายโฆษณารูปแบบใหม่ เช่น เก้าอี้ ร่มกันแดดกันฝน ที่สร้างการมองเห็นแบรนด์ได้เหมือนกัน และสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนจำนวนมากได้ จะดีกว่าและ ยั่งยืนกว่า ซึ่งถือเป็นการส่งต่อน้ำใจให้สังคมของแบรนด์ “โป๊ยเซียน” ที่ทำต่อเนื่องมาโดยตลอด
“อีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทำโปรเจกต์นี้ คือ ตอนที่ผมเป็นนักศึกษาฝึกงาน เภสัชปี 4 ที่โรงพยาบาลตรัง แล้วเห็นว่าในโรงพยาบาลของรัฐ เก้าอี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากและคนก็ได้ใช้จริงๆ จึงอยากที่จะส่งต่อน้ำใจและตอบแทนสังคม ในฐานะแบรนด์คนไทย ที่อยู่คู่คนไทยจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานถึง 90 ปี และกำลังจะมุ่งสู่ปีที่ 100” ดร.ณัฐพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย