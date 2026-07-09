“ชัชชาติ” เข้าทำงานผู้ว่าฯ กทม. สมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการ เริ่มภารกิจวันแรก

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. สมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการ ลั่นคะแนนเสียงกว่า 1.5 ล้านคือผลงานของทุกคน พร้อมจับมือข้าราชการเดินหน้าทำงานขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ทันที เพื่อให้เมืองก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิม
ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 69 โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 17 (สมัยที่ 2) และในวันนี้ (9 ก.ค. 69) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมประกอบพิธีเข้ารับตำแหน่งและรับมอบงานในหน้าที่ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 จากนั้นถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณด้านหน้าห้องรัตนโกสินทร์
จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประกอบด้วย พระพุทธนวราชบพิตร หลวงปู่มงคลประสาท และเจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ต่อมา ได้มีพิธีเข้ารับตำแหน่งและรับมอบงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้แก่นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ก่อนร่วมลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
“ในนามคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่ 2 และขอยืนยันว่าพวกเราทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเต็มกำลังความสามารถ” ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าว
ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การรายงานผลคะแนนเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมขอชื่นชมการทำงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจเลือกทีมงานให้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง คะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้กว่า 1,530,000 เสียงนี้ จึงเป็นผลงานของพวกเราทุกคน ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อไปอีก 4 ปี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิม”
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับปลัดกรุงเทพมหานครและคณะรองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน เพื่อหารือแนวทางการบริหารราชการและการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานครต่อไป