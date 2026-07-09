สทน.เตรียมจัดใหญ่ฉลอง 20 ปี ชูวิสัยทัศน์ “Nuclear Technology for the Sustainable Future” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นองค์กรหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ เตรียมจัดงานใหญ่แห่งปีเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันฯ ภายใต้แนวคิด “Nuclear Technology for the Sustainable Future” ควบคู่ไปกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี พ.ศ. 2569 หรือ International Conference on Nuclear Science and Technology 2026 (INST2026) โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในระดับนานาชาติ พร้อมสะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้ดำเนินภารกิจในการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดมั่นในหลักการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย มั่นคง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดงานในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จขององค์กรในโอกาสครบรอบสองทศวรรษ หากยังเป็นเวทีสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในชีวิตประจำวัน และสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจน
ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในอนาคต
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การประชุมวิชาการนานาชาติ INST2026 ซึ่งจะรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ อันจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ ยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ INST2026 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของการจัดงาน และสะท้อนถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
เปิดไฮไลต์นิทรรศการนวัตกรรมนิวเคลียร์แห่งทศวรรษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงภาพรวมของความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ภายในงานได้จัดเตรียมพื้นที่กว่า 450 ตารางเมตร สำหรับเนรมิตนิทรรศการนวัตกรรมนิวเคลียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยมีไฮไลต์สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย
• นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณด้านนิวเคลียร์ใน 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ (1) การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมกิจการนิวเคลียร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 และ 2543 (2) การทรงเชื่อมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีฟิวชันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเครื่องโทคาแมคเครื่องแรกของไทยและอาเซียน (Thailand Tokamak-1) และ (3) การเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าผลงานของสถาบันฯ อาทิ โครงการภูฟ้าพัฒนา
• นิทรรศการภายใต้แนวคิด "20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางความสำเร็จนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันฯ ในการวางรากฐานระบบนิเวศนิวเคลียร์ของไทยที่ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
• Smart Agri-Food Solutions จัดแสดงศักยภาพการใช้เทคโนโลยีฉายรังสี เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร อาหาร ผลไม้ส่งออก และสมุนไพรไทย สู่มาตรฐานสากล
• Clean Energy Frontier นำเสนอวิสัยทัศน์เชิงรุกของ สทน. ในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor: SMR) มาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืน
• Engineering Excellence for Nuclear Safety จัดแสดงนวัตกรรมล้ำสมัยผ่านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ (AI) สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของผู้ปฏิบัติงาน
• Advanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์เพื่อชีวิตคนไทย โดยมีผลงานเด่นคือ 177Lu-PSMA I&T ซึ่งเป็นนวัตกรรมการรักษาแบบมุ่งเป้าสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย ที่ช่วยให้การรักษามีความแม่นยำและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายมากยิ่งขึ้น
• Sustainable Eco-System จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิต-พลาสมา (DustZero) ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 ได้มากกว่า 95%
• Nuclear Knowledge & Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์ พร้อมเปิดตัวการเตรียมความพร้อมของทีมเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2569
นอกจากส่วนของนิทรรศการและการประชุมวิชาการแล้ว ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัล Young Nuclear Scientist Award และ Nuclear Scientist Award เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและบุคลากรผู้สร้างคุณูปการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการต่อสถาบันฯ และการประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 20 ปีของสถาบันฯ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญแห่งปี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และร่วมก้าวสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และความยั่งยืนไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร/รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดงานและกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.tint.or.th/th หรือเฟซบุ๊กเพจ www.facebook.com/thai.nuclear