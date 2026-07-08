เอนี่เพย์ ตอกย้ำความปลอดภัยทุกธุรกรรม รับรองมาตรฐาน PCI DSS ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway) ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Version 4.0.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยผ่านการประเมินจาก QSA (Qualified Security Assessor) โดยได้รับการรับรองจาก PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) สภามาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการชำระเงิน พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจว่า ทุกธุรกรรมได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
นายสันทวัฒน์ สินาเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการฟินเทค (FinTech) ด้านระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง เปิดเผยว่า การได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Version 4.0.1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอนี่เพย์ในการพัฒนาและรักษามาตรฐานความปลอดภัยของระบบรับชำระเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมยกระดับการให้บริการ Payment Gateway ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและความต้องการของภาคธุรกิจในยุคที่ความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญอย่างมาก
พร้อมกันนี้ ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจเอนี่เพย์
การได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ไม่เพียงยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยของระบบ แต่ยังแสดงถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมั่นใจได้ว่า ข้อมูลการชำระเงินได้รับการปกป้องตามมาตรฐานระดับโลกในทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรม PCI DSS เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงินระดับสากล ซึ่งกำหนดแนวทางในการจัดเก็บ ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรชำระเงินอย่างปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยทางไซเบอร์ และคุ้มครองข้อมูลสำคัญของผู้ถือบัตร
ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS ยืนยันว่าเอนี่เพย์มีระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การเฝ้าระวังและตรวจสอบความผิดปกติของระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและทดสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับภัยทางไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการว่า ข้อมูลการชำระเงินได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูล และทำให้ทุกธุรกรรมปลอดภัย โปร่งใส และน่าเชื่อถือ
นายสันทวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "การรักษามาตรฐาน PCI DSS ไม่ใช่เพียงการผ่านการตรวจประเมินประจำปี แต่เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในทุกวัน ทั้งการติดตามสถานะความปลอดภัยของระบบ การปรับปรุงมาตรการป้องกัน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยทางไซเบอร์และความเสี่ยงรูปแบบใหม่ เอนี่เพย์พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อส่งมอบบริการระบบรับชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบการชำระเงินดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน"
ปัจจุบัน เอนี่เพย์ให้บริการระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้งการรับชำระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต การชำระเงินผ่าน QR Payment และช่องทางดิจิทัลอื่นๆ โดยมุ่งพัฒนาโซลูชันด้าน FinTech ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เพื่อสร้างความไว้วางใจและมอบประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพแก่ทุกภาคธุรกิจ