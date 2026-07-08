สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ บจ.ดีคอลเจน และ บริษัท GED เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการแบ่งบัน กับโครงการ “ชีวิตดีมีสุข 2026” ยกระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในชุมชนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (GED) บริษัทผู้ดูแลสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ดีคอลเจน จำกัด เผยภาพความประทับใจและความสำเร็จในการดำเนินโครงการ “ชีวิตดีมีสุข 2026” หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมส่งต่อสุขภาพและเติมกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานไทยและประชาชนในพื้นที่ชุมชนยุทธศาสตร์ได้อย่างน่าประทับใจ ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการสร้างรากฐานสุขภาวะและสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืน
โครงการ “ชีวิตดีมีสุข 2026” ในปีนี้ ได้ต่อยอดเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพคนไทย ภายใต้แนวคิด “ส่งมอบความสุขเคลื่อนที่” โดยได้ปักหมุดลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใน 3 เส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งเป็นศูนย์รวมของพี่น้องแรงงานอย่างหนาแน่น ได้แก่ ตลาดนัดหัวสนามบิน เครือสหพัฒน์ จังหวัดชลบุรี, ตลาดนัดวัดโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และตลาดนัดไพรเวซี่ นวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นและสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง
ความพิเศษของกิจกรรมครั้งนี้ คือการบรรเทาค่าครองชีพและส่งเสริมสุขอนามัยควบคู่กัน ผ่านการคัดสรรแจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น ภายใต้แนวคิด “ของกินดี ของใช้ดี ของเย็นดี” ยิ่งไปกว่านั้น โครงการยังได้ร่วมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นมาจัดทำเป็นชุดอาหารและของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
เภสัชกรพิศม์พงศ์ พงศ์พานิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (GED) เปิดเผยว่า “บริษัทGED และ บจ.ดีคอลเจน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และดูแลสุขภาพคนไทยมาโดยตลอด แม้รูปแบบกิจกรรมการลงพื้นที่ในแต่ละปีอาจแตกต่างกันออกไป แต่หัวใจสำคัญของโครงการยังคงเดิม คือการส่งต่อความห่วงใยและสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงคือรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ บริษัท GED ขอขอบพระคุณทุก ๆ รอยยิ้มและการสนับสนุนที่มีให้เรามาโดยตลอด และเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป”
แม้ว่ากิจกรรมเดินสาย “ส่งมอบความสุขเคลื่อนที่” จะบรรลุเป้าหมายและเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ความตั้งใจในการสร้างสังคมแห่งความสุขของเรา จะยังคงขับเคลื่อนต่อในช่องทางคอมมูนิตี้ออนไลน์เพื่อส่งต่อสาระความรู้สุขภาพต่อไป โครงการชีวิตดีมีสุข ขอขอบพระคุณพันธมิตร สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในทุกเส้นทาง สำหรับผู้ที่สนใจร่วมติดตามภาพความประทับใจ สาระน่ารู้ด้านสุขภาพ และกิจกรรมดี ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: Ged Good Life ชีวิตดี ดี
แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลง แต่ความตั้งใจในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้สังคมของเราไม่เคยเปลี่ยน”
เพราะเราเชื่อว่า...สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจาก “ใจที่ดี”