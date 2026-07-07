ปักธง AI University หนึ่งเดียวที่เกิดจาก DNA ธุรกิจ! ม.หอการค้าไทย เปิดโครงการ UTCC AI Institute ศูนย์กลางการพัฒนา AI เพื่อธุรกิจ พร้อมลงนาม MOU พันธมิตรทั้งระบบนิเวศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทัพขับเคลื่อน ชูแนวคิด “From Thai Business Knowledge to Thai Business AI” ในงาน Thailand AI Business Transformation
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จัดงาน “Thailand AI Business Transformation Powered by UTCC AI Institute” ภายใต้แนวคิด “From AI Trend to Real Business Impact – เปลี่ยนเทรนด์ AI ให้เป็น ผลลัพธ์ทางธุรกิจจริง” พร้อมเปิดตัวโครงการ “UTCC AI Institute” ศูนย์กลางการพัฒนา AI เพื่อธุรกิจ แห่งอนาคต ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานคับคั่ง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “AI กำลัง เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและกติกาการแข่งขันของโลกอย่างรวดเร็ว ขณะที่มหาวิทยาลัย ต้องเปลี่ยนบทบาท จากผู้สอนไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงองค์ความรู้เข้ากับการใช้งานจริง และที่สำคัญประเทศไทยยังขาด กลไกที่เชื่อม AI เข้ากับธุรกิจจริงอย่างเป็นระบบ UTCC AI Institute จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้โดยตรง ด้วยจุดแข็งที่ไม่มีใครเหมือนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือเครือข่ายหอการค้าและผู้ประกอบการทั่วประเทศ Business DNA ที่สั่งสมมาตั้งแต่ก่อตั้ง และความคล่องตัวของมหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้แนวคิด From Thai Business Knowledge to Thai Business AI คือการแปลงองค์ความรู้ธุรกิจไทยให้กลายเป็นสินทรัพย์ AI ของธุรกิจไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ AI-First University ที่เราขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับโครงการ UTCC AI Institute เป็นแพลตฟอร์มระดับมหาวิทยาลัยด้าน Applied AI for Business ที่เชื่อมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรม ภาคธุรกิจ และเครือข่ายนานาชาติเข้าด้วยกัน เกิดขึ้นจากดำริของ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย ผ่าน 6 พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนา AI Solutions ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสูตรและทักษะ AI งานวิจัยประยุกต์ และนวัตกรรม หลักสูตรผู้บริหารและการสร้างรายได้ ความร่วมมือระดับโลกและอาเซียน และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ AI พร้อมโครงการเรือธง อาทิ Thai Industry AI Transformation Initiative, AI Solution Factory & Digital Workforce Lab และโครงการ AI Talent for Thailand โดยมีแผนดำเนินงาน 5 ปี มุ่งสู่การเป็น Applied AI Platform ระดับประเทศ และอาเซียน
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธาน คณะกรรมการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งบรรยายพิเศษหัวข้อ “Thailand Beyond Next: Thailand Digital Transformation and the Future of AI Business” กล่าวตอนหนึ่งว่า “AI ไม่ได้เป็นเพียง
เทคโนโลยีอีกแขนงหนึ่ง แต่กำลังกลายเป็น General Purpose Technology ที่ส่งผลต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ Data Center สร้างได้ GPU ซื้อได้ แต่บุคลากรคุณภาพสูง ต้องใช้เวลาพัฒนา บทบาทของมหาวิทยาลัยในยุค AI จึงต้องเปลี่ยนจาก ผู้ผลิตบัณฑิตไปสู่ศูนย์กลาง การพัฒนากำลังคนและการเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับเทคโนโลยี ซึ่งการจัดตั้ง UTCC AI Institute สะท้อนบทบาทใหม่นี้อย่างชัดเจน” พร้อมชูวิสัยทัศน์ “AI Nation Vision 2035” ให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น AI Nation ของภูมิภาคผ่าน 5 เสาหลัก ตั้งแต่การเป็นศูนย์กลาง AI และ Data Center ของอาเซียน ฐานการผลิตหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสีเขียว ไปจนถึงแหล่งผลิตบุคลากร AI ของภูมิภาค
ขณะที่ ดร.มณิสรา บารมีชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน UTCC AI Institute โดยเราจะทำหน้าที่แปลงพันธกิจของสถาบันให้เป็นการลงมือทำจริง ทั้งการเปิดตัวหลักสูตร Degree และ Non Degree ด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ ตลอดจนหลักสูตรอบรมระยะสั้น AI Developer Fast Track สำหรับภาคธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนจาก บพค. และ BOI STEM++ รวมถึง การเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าถึง โครงสร้างพื้นฐาน AI Computing การพัฒนา AI Solutions ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการสร้างวิศวกร และนักพัฒนา AI รุ่นใหม่ที่เข้าใจโจทย์ธุรกิจ เราขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกขนาดเข้ามาทำงานร่วมกับเรา เพราะเป้าหมายของสถาบันคือการทำให้ AI เป็นเรื่องที่ธุรกิจไทยทุกระดับเข้าถึงและใช้ได้จริง”
ส่วนภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมไฮไลต์ ทั้งเวทีเสวนาอัปเดตเทรนด์ AI, IoT และหุ่นยนต์ ฮิวแมนนอยด์โดยนายกสมาคมเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ การมอบสิทธิ์ใช้งาน GPU NVIDIA for Thai AI โซน Humanoid Showcase ให้สัมผัสและทดลองหุ่นยนต์อย่างใกล้ชิด การเปิดตัวหลักสูตร AI Developer Fast Track สำหรับภาคธุรกิจ การมอบใบประกาศโครงการยกระดับบุคลากรด้าน Data Center และ Cloud Hosting พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสมาคมเทคโนโลยี และพันธมิตรระบบนิเวศเพื่อร่วมวิจัยและผลิตกำลังคนคุณภาพระดับอุตสาหกรรมแบบพร้อมใช้งาน และยังมีพิธีลงนามหนังสือ แสดงเจตจำนง (LOI) ครั้งประวัติศาสตร์ของ 10 หน่วยงานพันธมิตรเครือข่าย Humanoid AI Thailand ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเชื่อมต่อและขยายผล อย่างเป็นรูปธรรมจากฐานความร่วมมือ Humanoid ASEAN+ ที่ลงนามไว้แล้วกว่า 22 หน่วยงานจาก 9 ประเทศ
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ UTCC AI Institute และกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ที่ www.utcc.ac.th หรือเฟซบุ๊ก UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย