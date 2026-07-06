มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จับมือ เมดิญา เอเซีย ลงนาม MOU เปิดตัว "BALAVI Academy" ยกระดับการศึกษาด้าน Wellness Integrative Medicine ผลิตบุคลากรคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมสุขภาพไทยสู่เวทีโลก
กรุงเทพฯ, 2 กรกฎาคม 2569 – สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท เมดิญา เอเซีย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมพัฒนา BALAVI Academy | International Wellness Education Center ศูนย์การเรียนรู้ด้าน Wellness และ Integrative Medicine ระดับนานาชาติ มุ่งพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านสุขภาพและสุขภาวะแบบองค์รวม รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Wellness Economy และ Medical Tourism ของประเทศไทย
พิธีลงนามจัดขึ้น ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ นายแพทย์จรัสพล รินทระ คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล และ แพทย์หญิงกอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เมดิญา เอเซีย จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรด้าน Wellness ที่เชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาควิชาชีพ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือ ทั้งสององค์กรจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Therapist Certificate) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ อาทิ Massage Therapist, Wellness Therapist และ Wellness Coordinator รวมถึงหลักสูตร Upskill และ Reskill สำหรับบุคลากรในสายงาน Wellness และ Integrative Medicine
หลักสูตรจะเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงกับการทำงานจริงในสถานประกอบการสุขภาพ ใช้แนวทาง Evidence-based Practice ควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) และการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Education: CPE) ที่สามารถออกประกาศนียบัตร (Certificate) และรองรับระบบ Continuing Education Unit (CEU) ตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญ คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันด้านสุขภาพระดับโลก เพื่อผลักดันมาตรฐานวิชาชีพ Wellness ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมสนับสนุนนโยบายการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Wellness Hub และ Medical Tourism Destination
ในด้านการวิจัย ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Integrative Medicine, Lifestyle Medicine และศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวม พร้อมจัดทำฐานข้อมูลที่อ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
อาจารย์ นายแพทย์จรัสพล รินทระ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และจริยธรรม พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคต"
ด้าน นายทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล กล่าวว่า "บุคลากรคือหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม Wellness ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะช่วยยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้าน Wellness และ Integrative Medicine พร้อมสร้างโอกาสให้บุคลากรไทยสามารถแข่งขันในระดับสากลได้"
เกี่ยวกับสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากรด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ฟื้นฟูสุขภาพ และสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านความร่วมมือกับภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประเทศ
เกี่ยวกับ บริษัท เมดิญา เอเซีย จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านสุขภาพและ Wellness โดยมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงในอุตสาหกรรมสุขภาพ
เกี่ยวกับ BALAVI Academy | International Wellness Education Center
สถาบันการศึกษาด้าน Wellness ระดับนานาชาติ ที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIDESCO Switzerland องค์กรวิชาชีพด้านความงามและสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
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