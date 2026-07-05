กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 23 ยอดทะลุเป้า 350 ล้านบาท ต่อยอด “มหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ” ครั้งแรก ส.ค.นี้

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ยอดทะลุเป้า กว่า 350 ล้านบาท พร้อมต่อยอด “มหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ” ครั้งแรก สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตอกย้ำความสำเร็จการจัดงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 23” ได้รับการตอบรับและความสนใจอย่างล้นหลาม สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนตลอด 4 วัน กว่า 350 ล้านบาท ผู้เข้าชมงานกว่า 200,000 คน พร้อมเดินหน้าสานต่อความสำเร็จด้วยการจัดงาน “มหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ” ครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการนวดไทยและบริการสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และผลักดันอุตสาหกรรมเวลเนสไทยสู่การเติบโตในระดับโลก
ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตลอดงานทั้ง 4 วัน ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น ทุกโซนกิจกรรมตอบโจทย์ผู้ร่วมงานและได้รับความสนใจอย่างมาก ส่งผลให้มียอดผู้เข้าชมงานทั้งระบบ Onsite และ Online รวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 คน ความสำเร็จในครั้งนี้มีเงินสะพัดตลอดงานกว่า 350 ล้านบาท และใน 2 วันแรก ยอดทะยานเกิน 200 ล้านบาท สำหรับมูลค่าในงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่
1. ยอดจับจ่ายใช้สอยภายในงาน มูลค่ารวมกว่า 63 ล้านบาท
2. การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น เกิดการเจรจาธุรกิจรวม 173 คู่ สร้างมูลค่าคาดการณ์ในอนาคตสูงถึง 287 ล้านบาท การจับคู่ธุรกิจดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสมุนไพรไทยที่ได้รับรางวัล Premium Herbal Product (PHP) และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน กับเครือข่ายผู้ซื้อ (Buyer Ecosystem)
จากหลากหลายช่องทางชั้นนำ อาทิ King Power, Lemon Farm, ICONCRAFT, Thai OTOP Village, 24 Shopping และ RAKxa Wellness โดยมีผู้ซื้อเข้าร่วม 33 ราย จาก 18 บริษัท ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยมีมูลค่าตลาด 45,822 ล้านบาท หากสามารถต่อยอดสู่กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีอัตราการเติบโตสูง และเป็นตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ความงาม (T-Beauty) อาหารและอาหารเสริม ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง จะช่วยเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เติบโตอีกมากในอนาคต
ดร.นพ.พงศธร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ตลาดมูลค่าแสนล้านบาทภายในปี 2570 กรมฯ จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย “Health for Wealth” ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำ ตามมาตรฐาน GACP, การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรคุณภาพสูงและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สำหรับสัตว์เลี้ยง, การผลักดันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล และ ปฏิรูประบบบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านโครงการ DTAM Next เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและต่อยอดความสำเร็จต่อไป
สำหรับ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 กำหนดจัดงานปีหน้า ในวันที่ 1–4 กรกฎาคม 2570 โดยเตรียมขยายพื้นที่จัดงานเป็น 4 ฮอลล์ขนาดใหญ่ พร้อมแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 มหกรรมย่อยที่ครอบคลุมทุกมิติ คือ T-Beauty, อาหารเสริม, ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้ก้าวขึ้น เป็น New S-Curve ของประเทศอย่างแท้จริง
ดร.นพ.พงศธร กล่าวในตอนท้ายว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้เตรียมจัดงานใหญ่ งานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการนวดไทยและบริการสุขภาพ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมรองรับ การเติบโตของอุตสาหกรรมเวลเนสในระดับโลกต่อไป