เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ เปิดตัว PRINC Group Fair #2 ดึง "สยาม แยปป์ – พิงค์ พิชฌามลณ์”ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจด้านสุขภาพ ย้ำจุดยืน “มาตรฐานการรักษาที่ดี...ต้องเริ่มต้นที่การเข้าถึงได้จริง”

PRINC Group ภายใต้ บริษัท พริ้นซิเพิล เแคปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญ "PRINC Group Fair #2" มหกรรมดีลสุขภาพครั้งใหญ่กลางปี ภายใต้แนวคิด "ดีลสุขภาพครั้งใหญ่เพื่อคนไทย เพราะเราเชื่อว่ามาตรฐานการรักษาที่ดี... ต้องเริ่มต้นที่การเข้าถึงได้จริง" พร้อมดึง 2 นักกีฬาคนรุ่นใหม่ ได้แก่ "สยาม แยปป์" นักฟุตบอลอาชีพ และ "พิ้งค์ - พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์" นักแบดมินตันทีมชาติไทย ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและเริ่มต้นดูแลตัวเอง
นายจตุพล ชวพัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ กล่าวว่า "ผลตอบรับจากการจัด PRINC Group Fair ในปี 2025 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแพ็กเกจสุขภาพราคาเดียวทั้งเครือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี ปีนี้เราจึงต่อยอดความสำเร็จผ่าน PRINC Group Fair #2 ด้วยการเพิ่มจำนวนแพ็กเกจหลักเป็น 11 แพ็กเกจ พร้อมขยายช่องทางการเข้าถึงให้ครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด 'โรงพยาบาลที่คนไทยเข้าถึงได้จริง' ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์"
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว แคมเปญ PRINC Group Fair #2 ได้รวบรวมแพ็กเกจสุขภาพและบริการทางการแพทย์กว่า 100 รายการ ลดสูงสุด 60% พร้อมกันทั้ง 19 โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ ครอบคลุมบริการตรวจสุขภาพ การคัดกรองโรคและมะเร็ง วัคซีน และบริการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง รวมถึงบริการด้านความงามจาก AES CLASS Clinic และบริการดูแลผู้สูงอายุจาก บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือแพ็กเกจตรวจสุขภาพเริ่มต้น 12 รายการ ในราคา 990 บาท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพและเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อแพ็กเกจหลักทั้ง 11 แพ็กเกจ ยังได้รับคูปองตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เริ่มต้นสำรวจและติดตามสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้าน สยาม แยปป์ นักฟุตบอลอาชีพ วัย 22 ปี ผู้ถ่ายทอดแนวคิด "The Ready State" หรือความพร้อมที่สร้างได้ กล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ เพราะในฐานะนักกีฬาอาชีพ ผมเชื่อว่าความพร้อมของร่างกายเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน การทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของคนป่วยเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่อยากพร้อมสำหรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต มาเช็กความพร้อมให้เต็มร้อยไปกับพวกเราที่เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์นะครับ"
ขณะที่ พิงค์ - พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันทีมชาติไทย ผู้ถ่ายทอดแนวคิด "Strong Heart, Strong Will" กล่าวว่า "พิ้งค์รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ค่ะ เพราะในฐานะนักกีฬา พิงค์เชื่อว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำในสิ่งที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การฝึกซ้อม หรือการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพและตรวจเช็กสุขภาพเป็นประจำช่วยให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้น และสามารถวางแผนดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น พิงค์เชื่อว่าการเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับเป้าหมายและโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคตค่ะ"
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจสุขภาพได้ผ่านโรงพยาบาลในเครือทั้ง 19 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่าน Hugsook.com และแอปพลิเคชัน PRINC Health ซึ่งเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์เป็นเครือโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดจำหน่ายแพ็กเกจสุขภาพบนแพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วประเทศ
PRINC Group Fair #2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2569 พร้อมกันทั้ง 19 โรงพยาบาล ในเครือทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.princgroup.com