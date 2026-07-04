มทร.ธัญบุรี ผนึก NIA ขับเคลื่อน 10 นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ชูธงเจรจาธุรกิจระดับสากล ในงาน Next-Mobility 2026

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดเวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ยกระดับ 10 ผู้ประกอบการไทยด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสะอาด โชว์โซลูชันนวัตกรรมพร้อมใช้งานจริง มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอนาคต ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จัดกิจกรรม การเจรจาจับคู่ 10 ธุรกิจนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Business Matching Next-Mobility 2026) ภายใต้โครงการจ้างเหมาขยายผลธุรกิจนวัตกรรมยานยนต์อนาคต โดยได้รับความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อเร่งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย
ไฮไลต์สำคัญคือ Dinner Night - Networking Business NEXT-MOBILITY 2026 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม โดยเปิดเวทีให้ 10 ผู้ประกอบการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของไทย ได้แก่ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท นูโวพลัส จำกัด, บริษัท เรน่า โรโบเทค จำกัด, บริษัท เน็กซ์เทียร์ จำกัด, บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด, บริษัท ไอ.โอ.เทคนิค จำกัด, บริษัท ไทย อะชิเทค จำกัด, บริษัท บลูสโตน จำกัด และบริษัท ไอออนเน็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอเทคโนโลยีพร้อมใช้งานจริงต่อพันธมิตรและนักลงทุน
นวัตกรรมที่จัดแสดงมีความโดดเด่นทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ครอบคลุมโซลูชันด้านรถไฟฟ้าเพื่อการเกษตร, แพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Battery Swapping), ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า 3-in-1, เครื่องชาร์จรถไฟฟ้าพกพา รวมถึงระบบบริหารจัดการที่จอดรถด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์และพลังงานสะอาดของประเทศ
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เผยว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเดินหน้าผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และพลังงานสะอาดของไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมในหลากหลายสาขา ตั้งแต่ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตร แบตเตอรี่ ไปจนถึงระบบกักเก็บพลังงาน โดย NIA ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเงินทุน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง NIA สถาบันการศึกษาอย่าง มทร.ธัญบุรี และภาคเอกชน ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการขยายตลาดต่างประเทศ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เอมอร น้ำหอมจันทร์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า NIA และ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้สามารถต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และแข่งขันได้ในระดับสากล โดยโครงการได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งการให้คำปรึกษา การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026 และเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือกับนักลงทุน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยจากการเป็น “ผู้พัฒนาเทคโนโลยี” สู่การเป็น “ผู้ประกอบการที่แข่งขันได้จริง” ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
กิจกรรมครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของ มทร.ธัญบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยเชิงปฏิบัติที่เชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับภาคธุรกิจ ช่วยยกระดับผู้ประกอบการจากผู้พัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นผู้เล่นที่มีความพร้อมแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ สามารถร่วมชมผลงานนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตได้ภายในงาน ASIA Sustainable Energy Week 2026 ตั้งแต่วันนี้ - 3 กรกฎาคม 2569 ณ บูธ G-B41, Hall 1 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์