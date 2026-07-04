คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. จับมือ HIRE Ground เปิดพื้นที่ Career Opportunity Zone เชื่อมนักศึกษา สู่โลกการทำงานจริงในงาน ENG-KPS Open House 2026

นครปฐม, 3 กรกฎาคม 2569 — คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ Marketingo Asia ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มด้านอาชีพและการพัฒนาบุคลากร HIRE Ground ร่วมจัดงาน ENG-KPS Open House 2026 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้แนวคิด "ENGINEER THE FUTURE: From Student to Professional Engineer" โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1000 คน ทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ นักศึกษา และบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม
งานในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ HIRE Ground On Tour ซึ่งเป็นการ นำ Concept ของ HIRE Ground ออกไปพบนักศึกษาในสถาบันการศึกษาโดยตรง มุ่งสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาและองค์กรชั้นนำในเชิงรุกแทนที่จะรอให้นักศึกษาออกมาหางานหลังเรียนจบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาน พูลมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า “งาน Open House ปีนี้สะท้อนวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและเติบโตสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพในอนาคต”
ด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้เน้นย้ำถึงจุดแข็งของคณะในการเตรียมนิสิตให้เติบโตได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรัญญา ทองชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและความสำเร็จของนิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางการดูแลนิสิตทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และภาวะผู้นำ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนจนก้าวสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ
Career Opportunity Zone: พื้นที่พบปะระหว่าง Talent และองค์กร
หนึ่งใน Highlight สำคัญของงานคือ Career Opportunity Zone ณ ชั้น 4 ห้อง 9401 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดพื้นที่ให้บริษัทชั้นนำมาพบปะกับนักศึกษาโดยตรง ประกอบด้วย JobBKK, Ricoh Thailand, AIRR Labs, Wall Street English, King of Time (Human Technologies Thailand), Absolute Clean Energy และ Nana Chinese เพื่อเปิดรับสมัครงาน ฝึกงาน พัฒนาทักษะด้านภาษา และให้คำปรึกษาด้านเส้นทางอาชีพแบบ Face-to-Face ในวันเดียว
นอกจากนี้ยังมี Career Talk Sessions ที่นำความรู้และประสบการณ์จริงจากหลากหลายอุตสาหกรรม มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คุณกรผกา พัฒนกำพล นักจิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา ผู้ก่อตั้ง Flavourrich Mind กับหัวข้อ "เตรียมพร้อมเรื่องใจ สู่โลกผู้ใหญ่วัยทำงาน"
คุณสามารถ สังโวรี IT Services Sales Manager, Ricoh Thailand กับหัวข้อ "Engineer Your Future: Transform Skills, Transform Careers"
คุณณัฐวิชท์ ศรีสุริยะชัย Senior People and Culture Manager, AIRR Labs กับหัวข้อ "First Jobber in Digital Commerce: เจาะลึกโลกอีคอมเมิร์ซสำหรับเด็กจบใหม่"
คุณกิตติศักดิ์ เกษบุรี Director of Corporate Strategy and Communications, JobBKK กับหัวข้อ "Decode the Future: ถอดรหัสอนาคตวิศวะ ด้วย Art & Science"
คุณกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด, Wall Street English กับหัวข้อ "The Language of Opportunity: From Education and Marketing to Business and Global Careers"
คุณชุติมา โอวาโกวิท ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Human Technologies (Thailand), King of Time — No. 1 SaaS service in Japan by market share กับหัวข้อ "สิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน แต่บริษัทคาดหวังจากคุณ"
HIRE Ground On Tour: โมเดลใหม่ของการพัฒนาอาชีพในสถาบันการศึกษา
HIRE Ground On Tour เป็นส่วนหนึ่งของ HIRE Ground - Career & Work-Life Community โดย Marketingo Asia ซึ่งจะจัดงานหลักขึ้นในวันที่ 20–21 สิงหาคม 2569 ณ Club Siam Glowfish กรุงเทพมหานคร โดย HIRE Ground On Tour ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม นำโอกาสทางอาชีพไปสู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศก่อนงานหลัก
ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ HIRE Ground ในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีทิศทางและมั่นใจมากขึ้น
เกี่ยวกับ HIRE Ground
HIRE Ground คือ Career & Work-Life Community Platform โดย Marketingo Asia ภายใต้ Talentvis Group มุ่งเน้นการเชื่อมต่อระหว่าง Talent คุณภาพกับองค์กรชั้นนำ ผ่านกิจกรรม Event และ Community ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online
จองบูธ และ ลงทะเบียนเข้าชมงาน www.hiregroundbkk.com | LINE OA: @HRGEXPO