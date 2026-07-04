กทปส. ผนึก มหิดล ปั้นเยาวชนสู่ "ครีเอเตอร์มืออาชีพ" อัดฉีดทักษะดิจิทัล-AI หนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย

กรุงเทพมหานคร, 4 กรกฎาคม 2569 – ท่ามกลางการดิสรัปชันของเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาพลิกโฉมทุกมิติของเศรษฐกิจและสังคม กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัล" อย่างเป็นทางการ ณ ห้องอเนกประสงค์ ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เพื่อเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) และยกระดับเยาวชนไทยจาก "ผู้ใช้งาน" สู่การเป็น "ผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ"
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อุดช่องโหว่ทักษะดิจิทัล สร้างนิเวศสื่อปลอดภัย
แม้เยาวชนยุคใหม่จะเติบโตมาในฐานะ Digital Native แต่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีความรับผิดชอบและรู้เท่าทันกฎหมายยังคงเป็นความท้าทายระดับชาติ โครงการนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมุ่งเป้าป้อนบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ พร้อมผลักดันการนำเสนอเนื้อหาที่ส่งเสริม Soft Power ของไทย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม อาหาร หรือวิถีชีวิตท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับสากล
รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า "โลกดิจิทัลในวันนี้ไม่ได้ต้องการเพียงผู้ใช้เทคโนโลยี แต่ต้องการพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันข้อมูล และสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม โครงการนี้จึงออกแบบให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาชุมชน"
ด้านรองศาสตราจารย์ดร.กมลพร สอนศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัยร่วมโครงการฯ กล่าวว่า "เยาวชนยุคปัจจุบันใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว แต่อาจยังขาดการรู้เท่าทันและจริยธรรมในการใช้สื่อ จึงเป็นที่มาของการจัด "โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาทักษะเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัล" โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะให้เยาวชนสามารถนำความรู้กลับไปช่วยเหลือชุมชน รวมถึงส่งต่อความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในท้องถิ่นอีกด้วย"
โรดแมปโครงการ: ปูพรมเฟ้นหา 600 เยาวชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม โครงการเตรียมจัดกิจกรรม Roadshow สัญจรไปยังสถาบันการศึกษา 15 แห่ง ครอบคลุม 6 พื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้:
* ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร
* ภาคกลาง: มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยรังสิต
* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
* ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* ภาคใต้: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณ
* กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ไฮไลต์กิจกรรมการฝึกอบรม (เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 600 คน (ภูมิภาคละ 100 คน) จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมป์พัฒนาทักษะดิจิทัลเข้มข้น 3 วัน 2 คืน ในพื้นที่ใกล้ภูมิลำเนา โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่:
* Digital Mindset: การสร้างกรอบความคิดดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ
* Data Storytelling: ศิลปะการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
* AI & Tech Tools: การผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมืออาชีพ
* Digital Ethics & Law: จริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกฎหมายในการสร้างสังคมดิจิทัล
หลังสิ้นสุดการอบรม จะมีการจัดกิจกรรม Pitching เพื่อคัดเลือกเยาวชนหัวกะทิ 30 คน มารับทุนและโอกาสในการพัฒนาโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (เช่น วิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยว, สินค้าชุมชน หรือการอนุรักษ์วัฒนธรรม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในระดับชุมชนและสังคมต่อไป
เงื่อนไขและช่องทางการรับสมัคร
โอกาสสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถของตนเอง
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้
* คุณสมบัติ: เยาวชนอายุระหว่าง 15–22 ปี จากทั่วประเทศ
* วิธีการสมัคร: ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตนเอง (ความยาวประมาณ 3 นาที) บอกเล่าถึง "เหตุผลและความมุ่งมั่นที่อยากเข้าร่วมโครงการ" พร้อมนำเสนอไอเดียว่า "จะนำความรู้ด้านดิจิทัลและ AI ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร"
* ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2569 (หมายเหตุ: ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการส่งคลิป และประกาศผลการคัดเลือกได้ทาง Facebook Page: โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัล