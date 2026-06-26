อธิการบดี มศว แจ้งความเพจปล่อยคลิปเท็จกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์

อธิการบดี มศว แจ้งความเอาผิดเพจดังปล่อยคลิปตัดต่อกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์ ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดทั้งคนโพสต์และคนคอมเมนต์ที่สร้างความเสียหาย พร้อมท้าคนมีหลักฐานจริงให้ออกมาเปิดเผยตัวตน
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ สน.ทองหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจเฟซบุ๊กและกลุ่มบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมถึงคลิปวิดีโอที่มีการตัดต่อ บิดเบือน และเชื่อมโยงเนื้อหาในลักษณะกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนเองและมหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ชลวิทย์ กล่าวว่า การเข้าแจ้งความครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย เพื่อดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ซึ่งยืนยันว่าเนื้อหาทั้งหมดไม่มีมูลความจริง พร้อมย้ำว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
“ผมขอยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% ไม่มีทางเป็นไปได้เลย ยืนยันด้วยเกียรติภูมิของผมในฐานะครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือมา และยืนยันความสุจริตเป็นที่ตั้ง ตั้งแต่เป็นผู้บริหารทุกระดับจนถึงอธิการบดีคนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยของเราไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เรื่องนี้เรารับไม่ได้จริง ๆ”
อธิการบดี มศว. ระบุด้วยว่า ไม่เพียงผู้ที่เป็นเจ้าของเพจหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น แต่ผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะบิดเบือน หรือเผยแพร่ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ก็อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกัน เพื่อยืนยันว่าการกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกหลังเห็นคลิปดังกล่าว ศ.ดร.ชลวิทย์ ยอมรับว่า รู้สึกเสียใจและรับไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จ พร้อมท้าทายผู้ที่กล่าวหาว่า หากมีหลักฐานจริง ขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่หลบซ่อนอยู่ภายใต้บัญชีหรือเพจนิรนาม
“หากคนไหนก็ตามที่กล่าวหาในเรื่องนี้มีข้อมูลความจริง ก็ขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมได้เลย ไม่ใช่หลบซ่อนอยู่แบบนี้”
ศ.ดร.ชลวิทย์ กล่าวอีกว่า การนำคลิปไปตัดต่อ ตกแต่ง และเชื่อมโยงคำพูด ก่อนนำมาตั้งข้อกล่าวหาโดยอ้างถึงตำแหน่งอธิการบดี ถือเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง ทั้งต่อชื่อเสียงส่วนบุคคลและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่รับใช้สังคมและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด การเผยแพร่ข้อมูลเท็จในลักษณะดังกล่าวจึงกระทบต่อเกียรติยศและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
พร้อมกันนี้ อธิการบดี มศว. ยังยืนยันว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังคงยึดมั่นในปรัชญาของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ที่ว่า “มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล” โดยผู้บริหารทุกระดับยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความสุจริตในการบริหารงาน พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นภายในรั้วเทา-แดงอย่างแน่นอน