มศว ส่งข้อมูลปมสอบท้องถิ่นให้ ป.ป.ช. แล้ว ตั้งกรรมการสอบ 7 วัน ย้ำเอาผิดผู้ทุจริต

มศว ส่งข้อมูลปมสอบท้องถิ่นให้ ป.ป.ช. แล้ว พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน ขีดเส้น 7 วันต้องเสร็จสิ้น ย้ำหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ชี้แจงความคืบหน้ากรณีการจัดสอบแข่งขันท้องถิ่น ระบุว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงผลกระทบของกรณีดังกล่าวต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และได้เร่งดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
แถลงการณ์ระบุว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมด ก่อนส่งมอบให้ ป.ป.ช. ตามที่ได้รับการร้องขอแล้ว โดยยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ มศว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างรอบด้านและเป็นกลาง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2569 และกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว รอบคอบ และเป็นธรรม
มหาวิทยาลัยย้ำว่า ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และไม่ยอมรับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือจริยธรรม หากผลการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลใดฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ มศว ระบุว่าจะสื่อสารความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของสถาบัน