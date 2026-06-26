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ศธ. ผนึก อว. สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ชูนวัตกรรม "Joint Accreditation" เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมศ.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ASIIN-MHESI-ONESQA Thailand Conference 2026 นำร่อง 9 ราชมงคลฯ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 – กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. ผนึกความร่วมมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เดินหน้าพลิกโฉมมาตรฐานมหาวิทยาลัยไทย ผ่านการประชุมวิชาการนานาชาติ ASIIN-MHESI-ONESQA Thailand Conference 2026 ชูนวัตกรรมการประเมินคุณภาพร่วม "Joint Accreditation" นำร่องยกระดับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง มุ่งปั้น “ทุนมนุษย์” ที่พร้อมตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีกลไกสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของคนไทยด้วยการจัดการศึกษาแบบไร้รอยต่อตั้งแต่การศึกษาการปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนส่งต่อไปยังสถาบันอุดมศึกษา

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้บูรณาการความร่วมมือสร้างและพัฒนา “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ การจะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยการยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
นายอัครนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างเต็มรูปแบบ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ได้พัฒนานวัตกรรมระบบการประเมินแบบรับรองร่วมกัน หรือ Joint Accreditation ซึ่งได้นำเกณฑ์การประเมินที่มีคุณภาพจากสถาบัน ASIIN ประเทศเยอรมนีที่ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งยุโรปที่ได้รับการยอมรับมาใช้ สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับคุณภาพการศึกษาของไทย ส่งต่อสู่เป้าหมายยกระดับศักยภาพคนไทยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งของประเทศ และพลวัตของเศรษฐกิจโลกในยุคดิจิทัล

“การใช้ระบบ Joint Accreditation จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการประเมิน เพิ่มความเข้มข้นในด้านคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการการันตีว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรที่ผ่านการรับรองนี้ จะมีศักยภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับบัณฑิตจากสหภาพยุโรป พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเต็มภาคภูมิ”

ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ระบุว่า สมศ. พร้อมเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย โดยได้จัดทำแผนแม่บทในการเชื่อมโยงมาตรฐานการรับรองตามมาตรฐานของประเทศเยอรมนี โดยนำร่องการส่งเสริมคุณภาพผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ด้วยจุดแข็งด้านหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงแบบมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Fachhochschule) ซึ่งมีรากฐานมาจากระบบการศึกษาของเยอรมัน เอื้อต่อการยกระดับและการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐาน ASIIN

“สมศ. เชื่อมั่นว่า ระบบ Joint Accreditation จะนำไปสู่มาตรฐานที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การรับรองทางวิชาการ แต่จะเป็น “พาสปอร์ตการทำงาน” ที่จะช่วยส่งต่อแรงงานคุณภาพสูงระดับพรีเมียม ซึ่งมีทักษะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ทั้งบริษัทจากประเทศไทยตลอดจนบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติในอนาคต” ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ASIIN-MHESI-ONESQA Thailand Conference 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2569 ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรามาด้า พลาซ่า บาย วินด์แฮม กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ที่ www.facebook.com/onesqa หรือ www.onesqa.or.th











ศธ. ผนึก อว. สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ชูนวัตกรรม "Joint Accreditation" เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี
ศธ. ผนึก อว. สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ชูนวัตกรรม "Joint Accreditation" เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี
ศธ. ผนึก อว. สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ชูนวัตกรรม "Joint Accreditation" เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี
ศธ. ผนึก อว. สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ชูนวัตกรรม "Joint Accreditation" เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี
ศธ. ผนึก อว. สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ชูนวัตกรรม "Joint Accreditation" เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี
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