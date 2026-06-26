ศธ. ผนึก อว. สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ชูนวัตกรรม "Joint Accreditation" เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี

สมศ.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ASIIN-MHESI-ONESQA Thailand Conference 2026 นำร่อง 9 ราชมงคลฯ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 – กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. ผนึกความร่วมมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เดินหน้าพลิกโฉมมาตรฐานมหาวิทยาลัยไทย ผ่านการประชุมวิชาการนานาชาติ ASIIN-MHESI-ONESQA Thailand Conference 2026 ชูนวัตกรรมการประเมินคุณภาพร่วม "Joint Accreditation" นำร่องยกระดับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง มุ่งปั้น “ทุนมนุษย์” ที่พร้อมตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีกลไกสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของคนไทยด้วยการจัดการศึกษาแบบไร้รอยต่อตั้งแต่การศึกษาการปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนส่งต่อไปยังสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้บูรณาการความร่วมมือสร้างและพัฒนา “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ การจะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยการยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
นายอัครนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างเต็มรูปแบบ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ได้พัฒนานวัตกรรมระบบการประเมินแบบรับรองร่วมกัน หรือ Joint Accreditation ซึ่งได้นำเกณฑ์การประเมินที่มีคุณภาพจากสถาบัน ASIIN ประเทศเยอรมนีที่ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งยุโรปที่ได้รับการยอมรับมาใช้ สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับคุณภาพการศึกษาของไทย ส่งต่อสู่เป้าหมายยกระดับศักยภาพคนไทยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งของประเทศ และพลวัตของเศรษฐกิจโลกในยุคดิจิทัล
“การใช้ระบบ Joint Accreditation จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการประเมิน เพิ่มความเข้มข้นในด้านคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการการันตีว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรที่ผ่านการรับรองนี้ จะมีศักยภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับบัณฑิตจากสหภาพยุโรป พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเต็มภาคภูมิ”
ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ระบุว่า สมศ. พร้อมเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย โดยได้จัดทำแผนแม่บทในการเชื่อมโยงมาตรฐานการรับรองตามมาตรฐานของประเทศเยอรมนี โดยนำร่องการส่งเสริมคุณภาพผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ด้วยจุดแข็งด้านหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงแบบมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Fachhochschule) ซึ่งมีรากฐานมาจากระบบการศึกษาของเยอรมัน เอื้อต่อการยกระดับและการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐาน ASIIN
“สมศ. เชื่อมั่นว่า ระบบ Joint Accreditation จะนำไปสู่มาตรฐานที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การรับรองทางวิชาการ แต่จะเป็น “พาสปอร์ตการทำงาน” ที่จะช่วยส่งต่อแรงงานคุณภาพสูงระดับพรีเมียม ซึ่งมีทักษะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ทั้งบริษัทจากประเทศไทยตลอดจนบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติในอนาคต” ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ASIIN-MHESI-ONESQA Thailand Conference 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2569 ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรามาด้า พลาซ่า บาย วินด์แฮม กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ที่ www.facebook.com/onesqa หรือ www.onesqa.or.th