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10 ปีที่ไม่เคยหยุด! "พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง" เดินหน้าเยียวยาใจผู้ป่วยถึงเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรม สร้างความหวังสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “กำลังใจเปลี่ยนชีวิตได้”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พี่แหม่ม นันทวรรณชยา เจ้าของเพจ “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย และครอบครัวอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ล่าสุดลงพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมเยียน มอบกำลังใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “กำลังใจเปลี่ยนชีวิตได้”

การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดจากการประสานงานของ นายบุญเลิศ ลุนศรีทอง อดีตผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่ครอบครัว คุณเข่ทู เลิศคำเนิน อายุ 72 ปี ผู้ป่วยที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพและอยู่ระหว่างการดูแลรักษา โดยมีคุณดอย กอนแสง บุตรสาว เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

พี่แหม่มและทีมงานได้เดินทางเข้าพบครอบครัวผู้ป่วย พร้อมพาผู้ป่วยชาวเชียงใหม่ที่เคยได้รับกำลังใจและการดูแลจากพี่แหม่มจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงผู้ที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษา มาร่วมแบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ และกำลังใจแก่คุณเข่ทูและครอบครัว สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการแบ่งปันและการดูแลกันในสังคม ที่สามารถส่งต่อความหวังจากผู้ที่เคยผ่านวิกฤตชีวิตไปสู่ผู้ที่กำลังเผชิญความท้าทายในวันนี้ พร้อมเปิดใจถึงสิ่งสำคัญของการดูแลผู้ป่วยว่า “สิ่งที่ผู้ป่วยจำนวนมากต้องการไม่ใช่เพียงการรักษา แต่คือกำลังใจจากคนรอบข้าง การได้รับรู้ว่ายังมีคนที่พร้อมเดินเคียงข้างและเข้าใจความรู้สึกของเขา เราเชื่อว่าความหวังและกำลังใจคือพลังสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้” พี่แหม่มกล่าว

นอกจากนี้ ทีมงานยังได้มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ควบคู่กับการติดตามการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา โครงการ “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” ได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไม่หยุดยั้งในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานบุญและเครือข่ายแห่งการแบ่งปัน โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวอย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผ่านกิจกรรมสำคัญ อาทิ
​การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อเข้าถึงผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟัง ให้คำปรึกษา และมอบกำลังใจในยามที่ต้องการที่สุด
​การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง ทั้งสำหรับตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และการส่งต่อแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การต่อสู้กับโรคร้าย ให้มาร่วมแชร์พลังบวกและเป็นแสงสว่างนำทางแก่ผู้ที่กำลังเผชิญโรคในปัจจุบัน

​โครงการฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่า การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และกำลังใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด จะสามารถสร้างคุณค่าและความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ภายใต้ปณิธานสำคัญที่ว่า “หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง เพราะกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ สามารถสร้างพลังให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคของชีวิต”
​สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง Facebook โครงการ “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” https://www.facebook.com/bossmamfanpage?locale=th_TH

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​#เครือข่ายแห่งการแบ่งปัน














10 ปีที่ไม่เคยหยุด! "พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง" เดินหน้าเยียวยาใจผู้ป่วยถึงเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรม สร้างความหวังสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “กำลังใจเปลี่ยนชีวิตได้”
10 ปีที่ไม่เคยหยุด! "พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง" เดินหน้าเยียวยาใจผู้ป่วยถึงเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรม สร้างความหวังสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “กำลังใจเปลี่ยนชีวิตได้”
10 ปีที่ไม่เคยหยุด! "พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง" เดินหน้าเยียวยาใจผู้ป่วยถึงเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรม สร้างความหวังสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “กำลังใจเปลี่ยนชีวิตได้”
10 ปีที่ไม่เคยหยุด! "พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง" เดินหน้าเยียวยาใจผู้ป่วยถึงเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรม สร้างความหวังสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “กำลังใจเปลี่ยนชีวิตได้”
10 ปีที่ไม่เคยหยุด! "พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง" เดินหน้าเยียวยาใจผู้ป่วยถึงเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรม สร้างความหวังสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “กำลังใจเปลี่ยนชีวิตได้”
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