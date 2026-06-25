โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ เดินหน้าสู่แฟรนไชส์โรงพยาบาลสัตว์มาตรฐานสูง ชูคุณภาพการรักษา ระบบ ERP–AI รองรับตลาด Pet Humanization

โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ ภายใต้บริษัท เอราวัณ แอนิมอล แฮลท์แคร์ จำกัด เดินหน้าขยายธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยวางเป้าหมายสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลสัตว์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งด้านการรักษา การบริการ เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งต่อมาตรฐานการรักษาและการบริการสู่พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ
การขยายธุรกิจครั้งนี้สอดรับกับแนวโน้มที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ส่งผลให้มาตรฐานการรักษา การบริการ และระบบบริหารจัดการ กลายเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ในปัจจุบัน
สพ.ญ.บุษยมาศ เจียมวิจิตรกร หรือคุณหมอเจี๊ยบ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ กล่าวว่า ภาพรวมตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคม ทั้งจำนวนครอบครัวที่มีบุตรน้อยลง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนหรือช่วยเยียวยาด้านจิตใจ พร้อมกล่าวว่า “วันนี้คนไม่ได้มองสัตว์เลี้ยงเป็นแค่สัตว์เลี้ยง แต่เป็นเหมือนคนในครอบครัว เป็นลูก เป็นเพื่อน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะฉะนั้นการรักษาและการบริการจึงต้องเปลี่ยนตามความคาดหวังของเจ้าของสัตว์เลี้ยง”
จุดแข็งของโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณอยู่บน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คุณภาพการรักษา คุณภาพการบริการ และความพร้อมของสถานที่พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานการวินิจฉัยและการรักษา ควบคู่กับการบริการที่เข้าใจความกังวลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและลดขั้นตอนการรักษาที่ไม่จำเป็น
ปัจจุบัน โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณมีทีมสัตวแพทย์ประจำประมาณ 20 ท่าน สัตวแพทย์ตามสัญญาประมาณ 30 ท่าน และสัตวแพทย์เฉพาะทางประมาณ 20 ท่าน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบบริการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายสาขาในอนาคต
สพ.ญ.บุษยมาศ กล่าวว่า เหตุผลสำคัญที่โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณเลือกขยายธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ คือการส่งต่อมาตรฐานการรักษาและการบริการไปยังพื้นที่ใหม่ โดยยังคงรักษาคุณภาพ ระบบการทำงาน และค่านิยมขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ทั้งนี้ โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณตั้งเป้าขยายแฟรนไชส์ประมาณ 25–30 สาขาภายใน 5 ปี โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของแต่ละสาขาควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจ
หัวใจสำคัญของการขยายแฟรนไชส์ คือระบบบริหารจัดการที่ออกแบบให้ครอบคลุมทั้งงานหลังบ้านและงานบริการ ตั้งแต่ระบบซัพพลายเชน การฝึกอบรม การตรวจประเมินมาตรฐาน ระบบเวชระเบียน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละสาขา
อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP) ที่ออกแบบสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์โดยเฉพาะ พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การเข้าถึงข้อมูล และการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของแต่ละสาขาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กับการพัฒนาระบบแฟรนไชส์สำหรับผู้ลงทุน โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณยังออกแบบแนวทางการทำงานเพื่อรองรับสัตวแพทย์รุ่นใหม่ โดยพัฒนาระบบที่เอื้อต่อการทำงานอย่างยืดหยุ่น ทั้งระบบค่าตอบแทนตามรูปแบบการทำงาน ระบบติดตามรายได้ผ่านแอปพลิเคชัน การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง เครือข่ายสัตวแพทย์เฉพาะทาง และการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานภายใต้มาตรฐานขององค์กร
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมลงทุนแฟรนไชส์ สพ.ญ.บุษยมาศ กล่าวว่า “โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณไม่ได้มองหาผู้ลงทุนจากเงินทุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการพันธมิตรที่เข้าใจธุรกิจบริการสุขภาพสัตว์ มีใจรักสัตว์ และพร้อมเติบโตไปพร้อมกับระบบและมาตรฐานของแบรนด์ คนที่จะเข้ามาเป็นแฟรนไชส์ของเราไม่ใช่แค่มีเงิน แต่ต้องเข้าใจธุรกิจนี้ รักสัตว์ด้วยใจ และเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดี เพราะเราต้องการคนที่เดินไปในทิศทางเดียวกัน”
การเตรียมความพร้อมสู่ระบบแฟรนไชส์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการขยายธุรกิจ โดยสพ.ญ.บุษยมาศ กล่าวว่า โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณได้แต่งตั้ง บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เพื่อร่วมวางระบบแฟรนไชส์ โครงสร้างธุรกิจ มาตรฐานการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการขยายสาขา
“Top Business ทำให้เราเห็นว่า ถ้าจะทำแฟรนไชส์ต้องมีโมเดลที่ชัดเจน ต้องมีระบบ ต้องมีมาตรฐาน และต้องวางทุกอย่างให้เป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่คิดว่าอยากขยายสาขา แต่ต้องรู้ว่าจะขยายอย่างไรให้คุณภาพยังเหมือนเดิม” สพ.ญ.บุษยมาศกล่าว
ทั้งนี้ โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณได้เข้าร่วมงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2026 (TFBO 2026) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบ ERP และเทคโนโลยี AI ในการบริหารจัดการองค์กร โดยภายในงาน ทีมงานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน ระบบสนับสนุนแฟรนไชส์ และแนวทางการบริหารจัดการแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย
จากความเชี่ยวชาญด้านการรักษาและการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณกำลังพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยมีมาตรฐานการรักษา ระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลสัตว์ให้มีมาตรฐานเดียวกันในอนาคต