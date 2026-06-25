ม.ศรีปทุม ยกระดับอุดมศึกษาไทย คว้ามาตรฐาน IEAC 5 ดาวสูงสุด พร้อม 3 รางวัลนานาชาติ ชูวิสัยทัศน์ปั้นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ตอกย้ำความสำเร็จบนเวทีโลก ผงาดคว้าการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสูงสุด (5 Stars Rating) จาก International Education Accreditation Council (IEAC) สหราชอาณาจักร สะท้อนวิสัยทัศน์เชิงรุกในการผลิตกำลังคน (Human Capital) ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า การได้รับการรับรองระดับสูงสุดจาก IEAC ถือเป็นเครื่องยืนยันศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ที่จำเป็นต่อโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทาง IEAC ได้ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจริง ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ความพร้อมในการทำงาน และขีดความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาที่มุ่งเชื่อมโยงห้องเรียนกับโลกการทำงานผ่านแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning) โดย SPU ได้วางกลยุทธ์ที่สำคัญ ดังนี้
• การเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ (Cross-Disciplinary) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้โดยไม่จำกัดคณะ เพื่อสร้างทักษะแบบบูรณาการ รองรับลักษณะงานยุคใหม่ที่ต้องการบุคลากรที่สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ 3,000 แห่ง ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ร่วมกับองค์กรชั้นนำ
• โมเดล Earn to Learn สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริงควบคู่กับการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
• การบูรณาการ AI และดิจิทัล ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้
นอกเหนือจากการรับรองมาตรฐานระดับ 5 ดาว
มหาวิทยาลัยศรีปทุมยังสามารถคว้า 3 รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติจาก IEAC ซึ่งประกอบด้วย รางวัลIEAC Transformative University Award รางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รางวัลIEAC Graduate Success and Employability Award: รางวัลที่สะท้อนประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ สอดคล้องกับผลสำรวจที่ระบุว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของ SPU กว่า 95% มีงานทำ และรางวัลExcellence in Higher Education Award: รางวัลเกียรติยศส่วนบุคคลซึ่งมอบแด่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน เพื่อยกย่องบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
"โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องทำหน้าที่มากกว่าการผลิตบัณฑิต แต่ต้องเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ พร้อมปรับตัว และสามารถสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคมได้ในระยะยาว" ดร.รัชนีพร กล่าว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะยังคงเดินหน้ายกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด "5 พลังแห่งโอกาส" เพื่อสร้างประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการได้รับการรับรองและรางวัลระดับโลกในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นความสำเร็จขององค์กร แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนคุณภาพสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ทางด้าน ดร.มอริซ ดิมม็อค ประธานกรรมการ IEAC ได้เน้นย้ำว่า คณะผู้ประเมินประทับใจในแนวทางการพัฒนาของ SPU ที่สามารถร้อยเรียงการเรียนรู้เข้ากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21