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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล จากไต้หวัน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสารสกัดธรรมชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 25 มิถุนายน 2569 — คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล จำกัด (WE-WIN BIO-MEDICAL CO., LTD.) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านสารสกัดธรรมชาติชั้นนำจากไต้หวัน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อวางกรอบความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสารสกัดจากพืชธรรมชาติ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2026 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความงามและเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

นอกเหนือจากการลงนาม MOU ดังกล่าว ทั้งสององค์กรยังได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือฉบับแยก โดย วี-วิน และ PharmTOP ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตยาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ASEAN cosmetics จะเป็นผู้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ซีรั่มบำรุงหนังศีรษะ APERDU Follicle Revitalizing Essence (P1) ในประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้ส่งผลให้ APERDU ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่กี่แบรนด์ในตลาดไทย ที่สามารถผสานนวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ เข้ากับมาตรฐานการผลิตระดับสากล เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอและสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค

ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ ทั้งสองสถาบันจะร่วมกันผลักดันโครงการวิจัยร่วม การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อยอดการศึกษาเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ (Bioactive Ingredients) และการประยุกต์ใช้ในเชิงสุขภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนจากไต้หวันร่วมเดินทางมาเป็นสักขีพยาน เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัยข้ามพรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศ

นายเจมส์ เซี่ย (James Hsieh) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล จำกัด กล่าวว่า “เครื่องสำอางส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักไม่เคยผ่านการทดสอบขั้นสูง แต่สำหรับ APERDU เราได้ผ่านการศึกษาและทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ในไต้หวันมาแล้ว และในวันนี้ เมื่อเราย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยภายใต้มาตรฐานโรงงานผลิตยาโดยมืออาชีพ ความล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์ระดับนี้จึงพร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภค นี่ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตของ วี-วิน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะเภสัชศาสตร์ในการสร้างพันธมิตรด้านการวิจัย เพื่อเปลี่ยนความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้และเกิดประโยชน์จริงต่อประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคโดยรอบ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันค้นคว้าและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างประโยชน์และความก้าวหน้าให้แก่ทั้งสองสถาบันต่อไป”

วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก นำเทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Extraction Technology) ซึ่งได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยประสบการณ์การวิจัยกว่าหลายทศวรรษในการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชพรรณท้องถิ่นสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลกมาร่วมในโครงการนี้ นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติของบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์กับ Tokyo Natural Lab ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดหาและพัฒนาส่วนผสมฟังก์ชันนอลจากพืชพรรณญี่ปุ่นระดับพรีเมียม อาทิ สารสกัดจากดอกซากุระ และสารออกฤทธิ์จากทะเลอย่างสาหร่ายทะเลหายาก ‘กาโกเมะ คอมบุ’ (Gagome Kombu) จากฮอกไกโด ซึ่งสารออกฤทธิ์มาตรฐาน ‘Made in Japan’ เหล่านี้ ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในอาเซียนภายในงานนิทรรศการนี้ โดยเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายแห่งแรก

ยิ่งไปกว่านั้น ภายในงาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2026 วี-วิน ยังได้เปิดตัวนวัตกรรมสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ (Botanical Active Ingredients) ใหม่ล่าสุดอีก 8 ชนิด สำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสกัดธรรมชาติของบริษัทได้ที่ บูธ C09

เกี่ยวกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในด้านเภสัชศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม ด้วยชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เป็นเลิศและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม คณะฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน พร้อมทั้งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในอนาคตเพื่อยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งในประเทศไทยและระดับสากล สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/

เกี่ยวกับ บริษัท วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล จำกัด ในฐานะพันธมิตรระดับโลกด้านการรับจ้างผลิต (CMO) และการรับจ้างพัฒนาและผลิต (CDMO) บริษัท วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล จำกัด (WE-WIN BIO-MEDICAL CO., LTD.) (รหัสหุ้นไต้หวัน 7647) เป็นผู้พัฒนาสารออกฤทธิ์จากพืชที่จดทะเบียนในระบบ INCI แบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับแบรนด์ต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่สารสกัดดิบไปจนถึงสูตรสำเร็จรูปเกรดการแพทย์ (Medical-grade) ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่หาได้ยากในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไป นอกจากนี้ แบรนด์ต่างๆ ยังสามารถเลือกใช้สารออกฤทธิ์ที่จดทะเบียน INCI แล้วในคลังของบริษัทที่มีมากกว่า 30 ชนิด บริษัทตั้งอยู่ที่เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐฯ และสิทธิบัตรระดับนานาชาติอีกมากกว่า 35 ฉบับ ปัจจุบันแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคในเครือประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ APERDU, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ NHH, กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Allegro และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับพรีเมียม Neulucy โดยโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22716 และมาตรฐานฮาลาล (Halal) สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ebio.com.tw



รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


















นายเจมส์ เซี่ย (James Hsieh) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล จำกัด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล จากไต้หวัน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสารสกัดธรรมชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล จากไต้หวัน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสารสกัดธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ วี-วิน ไบโอ-เมดิคอล จากไต้หวัน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสารสกัดธรรมชาติ
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