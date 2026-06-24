สธ. ขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า 77 ตัน ไปเผาทำลาย ตามปฏิบัติการ BURN FOR BETTER คุมเข้มความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

กระทรวงสาธารณสุข ปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่ 61 รวมกว่า 77 ตัน จาก 54,097 คดี ภายใต้ภารกิจ “BURN FOR BETTER เผาวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” จัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุข ถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ นิคมอุตสาหกรรมบางปู กระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส ทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติดที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคม
วันนี้ (24 มิถุนายน 2569) ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลาย ครั้งที่ 61 โดยมี นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด กรมศุลกากร กรมประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธี
นายนรินทร์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด และรับผิดชอบการตรวจรับและเก็บรักษายาเสพติดของกลางที่นำส่งจากสถานตรวจพิสูจน์ทั่วประเทศ จะมีการเผาทำลายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “BURN FOR BETTER เผาวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” โดยมียาเสพติดของกลางที่ผ่านการตรวจรับและอนุมัติให้ขนย้ายไปเผาทำลายจาก 54,097 คดี น้ำหนักรวมหีบห่อ 77,897 กิโลกรัม 905 กรัม เป็นน้ำหนักยาเสพติด 62,851 กิโลกรัม 651 กรัม 659 มิลลิกรัม มากที่สุดเป็น เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กว่า 40,080 กิโลกรัม รองลงมา เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) กว่า 21,067 กิโลกรัม คีตามีน กว่า 1,321 กิโลกรัม เฮโรอีน กว่า 173 กิโลกรัม เอ็มดีเอ็มเอ กว่า 63 กิโลกรัม เอโทมิเดต (ผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า) กว่า 47 กิโลกรัม และอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท
นายนรินทร์ฯ กล่าวต่อว่า ในการขนย้ายยาเสพติดของกลางไปเผาทำลาย ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุข จนถึงบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนส่งมอบให้แก่คณะทำงานฯ ด้านรักษาความปลอดภัยและทำลายยาเสพติด ตรวจสอบและเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 มิถุนายน นี้
ด้านนายแพทย์เอกชัยฯ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ โดยมุ่งมั่นที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และปกป้องเด็กไทยให้ห่างไกลจากภัยของยาเสพติดทุกประเภท โดยเฉพาะสารเสพติดรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นการทำลายจนไม่เหลือซาก ไม่สามารถกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมได้อีก จึงเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืน