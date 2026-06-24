อย. เชิญผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จัดเวทีชี้แจงแนวทางการกล่าวอ้างโปรตีนบนฉลาก สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเป็นธรรมทางการค้า

อย. เดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร โดยเฉพาะการกล่าวอ้างปริมาณโปรตีน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า พร้อมเชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ยกระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยทั้งในประเทศและตลาดโลก
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูงเพื่อการดูแลสุขภาพ ทำให้ข้อมูลบนฉลากอาหารมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อและวางแผนด้านโภชนาการ หากมีการแสดงข้อมูลปริมาณโปรตีนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่บรรลุเป้าหมายด้านโภชนาการตามที่คาดหวัง แม้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรง แต่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเป็นธรรมทางการค้า เนื่องจากผู้ประกอบการที่ลงทุนควบคุมคุณภาพและดำเนินการอย่างถูกต้องอาจเสียเปรียบในการแข่งขัน
เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2568 ตลาดเครื่องดื่มที่มีการกล่าวอ้างด้านโปรตีนในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 5,302 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การกล่าวอ้างด้านโปรตีนยังเป็นหนึ่งในข้อมูลทางโภชนาการที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากที่สุด จึงมีความจำเป็นที่ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ การแสดงข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องจึงไม่เพียงเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทยในระยะยาว
ล่าสุดวันนี้ (24 มิถุนายน 2569) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และนักการตลาด ร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่การพัฒนาสูตร การตรวจวิเคราะห์ การจัดทำฉลาก ไปจนถึงการโฆษณา เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ อย. ได้เปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษาและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำฉลากและการโฆษณาผ่านระบบ e-consultation เพื่อให้สามารถปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องก่อนออกสู่ตลาด ลดต้นทุนจากการแก้ไขภายหลัง และเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ภายหลังการสร้างความเข้าใจร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อย. จะเพิ่มการเฝ้าระวังด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยจะมีการสุ่มตรวจสอบปริมาณสารอาหารที่มีการกล่าวอ้างบนฉลาก เช่น ปริมาณโปรตีน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงต่อผู้บริโภคมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
อย. ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้อย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องก็ควรได้รับการแข่งขันที่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน การยกระดับมาตรฐานการแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ใช่เพียงการคุ้มครองผู้บริโภค แต่เป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมอาหารไทยทั้งระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดภายในประเทศและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย