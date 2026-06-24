เริ่มแล้ว! Telepharmacy อย. รับรอง 7 แพลตฟอร์มแรก เพิ่มการเข้าถึงเภสัชกรอย่างปลอดภัย ยกระดับร้านขายยาไทยสู่ยุคดิจิทัล

อย. เดินหน้ายกระดับระบบบริการด้านยาของประเทศสู่ยุคดิจิทัล เปิดทางให้ร้านขายยาให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) อย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองโปรแกรมประยุกต์ 7 แพลตฟอร์มแรกที่สามารถนำไปให้บริการได้ตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงคำปรึกษาจากเภสัชกรและบริการด้านยาได้สะดวกมากขึ้น โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการกำกับดูแลตามกฎหมายอย่างเข้มงวด คาดมีร้านขายยาพร้อมเข้าร่วมให้บริการกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ
วันนี้ (24 มิถุนายน 2569) เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2569 เพื่อรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ของร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศ ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคำปรึกษาและบริการด้านยาจากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการ
เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การผลักดัน Telepharmacy จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยา โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ให้สามารถรับคำปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวสู่การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศ
ปัจจุบัน อย. ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการ Telepharmacy ได้ จำนวน
7 แพลตฟอร์ม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการกำกับดูแลตามกฎหมาย ประกอบด้วย
ทั้งนี้ ร้านขายยาที่ประสงค์จะให้บริการ Telepharmacy จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายและยื่นขออนุญาตต่อ อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ก่อนให้บริการ โดยต้องมีเภสัชกรเป็นผู้ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการภายในเวลาทำการของร้านยา และดำเนินการผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ อย. ประกาศรับรองเท่านั้น นอกจากนี้ การจัดส่งยาจะต้องดำเนินการผ่านระบบที่สามารถตรวจสอบและติดตามได้ รวมถึงให้บริการภายในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้รับบริการ
เลขาธิการฯ กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า Telepharmacy ไม่ใช่การจำหน่ายยาผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่มีการควบคุม แต่เป็นบริการที่ดำเนินการโดยร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย มีเภสัชกรให้คำปรึกษา ประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา และมีระบบกำกับดูแลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านยา ควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ