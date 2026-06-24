อย. ลดภาระผู้ประกอบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ออกมาตรการช่วยเหลือรับมือวิกฤตตะวันออกกลาง–น้ำท่วมหาดใหญ่

อย. เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม 4 ฉบับ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาในประเทศ และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ การขนส่ง วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านยาในพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ผลักดันมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นเดิม
สำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา 6 เดือน แก่ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อช่วยลดต้นทุนและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 22 พฤศจิกายน 2569 และผลิตภัณฑ์ยา มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน –
19 ธันวาคม 2569 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยขณะนี้ มีคำขออนุญาตที่ได้รับการยกเว้น
ตามมาตรการดังกล่าวแล้ว 943 คำขอ จากผู้ประกอบการ 136 ราย รวมจำนวนเงินที่ได้ลดหย่อนไปแล้ว 1,114,200 บาท สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
เลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน อย. ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้ประกอบการด้านยาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูและกลับมาดำเนินกิจการได้โดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านค่าใช้จ่ายในการอนุญาตยา เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายา
ในประเทศ โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับตำรับยาที่วิจัยและพัฒนาภายในประเทศโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
สาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร รวมถึงปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บค่าใช้จ่ายกรณีการควบรวมกิจการที่เป็นเพียงการแก้ไขข้อมูลเชิงธุรการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านวิชาการ คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยของยา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทย
เลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. มุ่งดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา
ในครั้งนี้เป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบที่ผู้ประกอบการเผชิญจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ พร้อมสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคง ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล