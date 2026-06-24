‘ยศชนัน’ สั่ง ปลัด อว. จี้ มศว เคลียร์ปมจัดสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ยืนยัน ต้องโปร่งใส-เปิดเผยได้

วันนี้ (24 มิ.ย. 69) ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ให้ ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงฯ พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว คาดว่ามหาวิทยาลัยจะมีแถลงคำชี้แจงออกมา และยืนยันได้ว่าโปร่งใส และมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบ
ส่วนที่มหาวิทยาลัยออกแถลงการณ์ว่าจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลา เรื่องนี้จะมีหารือกับปลัดกระทรวงฯ อีกครั้งหนึ่ง