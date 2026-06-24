“เคฟล่า” จับมือ “ปางช้างแม่แตง” เปิดคอลเลกชันพิเศษ CEFLAR x SUDA สมทบทุนสร้าง รพ.ช้างเชียงใหม่

ในวันที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งาน แต่ยังสะท้อนคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม CEFLAR (เคฟล่า) ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท จี.เอ็ม.เอส.คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประกาศร่วมมือครั้งสำคัญกับ ปางช้างแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ "CEFLAR x SUDA" คอลเลกชันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผสานงานดีไซน์เข้ากับแนวคิดด้านความยั่งยืน ผ่านลวดลายศิลปะที่สร้างสรรค์จาก “สุดา” ช้างแสนรู้แห่งปางช้างแม่แตง พร้อมส่งมอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการดูแลและร่วมสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลช้าง ประจำจังหวัดเชียงใหม่
คอลเลกชัน "CEFLAR x SUDA" ได้แรงบันดาลใจมาจาก “ช้าง” ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทย โดยนำผลงานศิลปะจากฝีแปรงของ “สุดา” ช้างผู้มีพรสวรรค์ด้านศิลปะแห่งปางช้างแม่แตง มาถ่ายทอดลงบนผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน CEFLAR x SUDA จึงเป็นมากกว่าคอลเลกชันเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เป็นตัวอย่างของการนำพลังแห่งศิลปะ และความรับผิดชอบต่อสังคมมาผสานเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างผู้บริโภค และสัตว์ป่าที่เป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศไทย
นายมาโนช กัมบีร์ ผู้บริหาร บริษัท จี.เอ็ม.เอส.คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “เราต้องการสร้างแบรนด์ที่ไม่ได้แค่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เป็นสะพานที่เชื่อมผู้คนเข้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า CEFLAR x SUDA ไม่ได้เป็นเพียงการออกแบบผลิตภัณฑ์คอลเลกชันพิเศษเท่านั้น แต่เป็นการนำเรื่องราวแห่งความเมตตาและการอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาส่งต่อผ่านสินค้าที่ผู้คนใช้งานทุกวัน เพราะฉะนั้นสินค้าของเราทุกชิ้นมีความหมาย มีเรื่องราว และมีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่างานศิลปะที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องสร้างคุณค่าให้กับชีวิตได้จริง”
ด้าน นายบพิตร ชัยเลิศ ผู้บริหารปางช้างแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ช้างไทยถือเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของประเทศ การดูแลช้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ CEFLAR Care นำความคิดสร้างสรรค์มาผสานกับภารกิจด้านสังคม จนเกิดเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือช้างได้ง่ายขึ้น รายได้ที่ได้รับจะเป็นอีกแรงสนับสนุนสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช้างและการผลักดันการสร้างโรงพยาบาลช้างเพื่อรองรับการรักษาในระยะยาว”
คอลเลกชัน CEFLAR x SUDA ประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าดีไซน์พิเศษ 3 รายการ ได้แก่
• หม้อต้มไฟฟ้าอเนกประสงค์ SUDA Collection ความจุ 1.5 ลิตร เคลือบผิว Teflon Non-Stick ป้องกันอาหารติดหม้อ แข็งแรง ทนทาน ปรับความร้อนได้ 2 ระดับ ดีไซน์มินิมอลพร้อมลวดลายจากผลงานศิลปะของช้าง ราคา 599 บาท
• กาต้มน้ำไฟฟ้า รุ่น SUDA-PT01 ความจุ 1.8 ลิตร มาพร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด สไตล์มินิมอล ดีไซน์ สวยงาม ใช้งานสะดวก และสามารถถอดแยกออกจากฐานจ่ายไฟได้ ไม่เป็นสนิม ทำความสะอาดง่าย ราคา 499 บาท
• รางปลั๊กไฟ รุ่น SUDA-PS01 4 ช่อง 4 สวิตช์ รองรับกำลังไฟสูงสุด 2,300 วัตต์ ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ มีเบรกเกอร์นิรภัยในตัว พร้อมพอร์ต USB และ USB-C เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ราคา 599 บาท
• โปรโมชันพิเศษสำหรับเซต 3 ชิ้น ราคาเพียง 1,399 บาท
เมื่อผู้บริโภคมองหามากกว่าสินค้า CEFLAR x SUDA คือคำตอบของการบริโภคอย่างมีจิตสำนึก รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายทุกชิ้น จะถูกนำไปสนับสนุนการดูแลสุขภาพช้างและร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลช้างแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะทุกลายเส้นมีเรื่องราว และทุกการสนับสนุนมีส่วนช่วยช้างไทย
คอลเลกชันพิเศษ CEFLAR x SUDA จำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Facebook: Ceflar Thailand, Shopee: Ceflar Thailand และ TikTok: CeflarThofficial