รมว.ศธ. กำชับเข้ม! ห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็ดขาด ย้ำ “จะไปสอนคนได้ ต้องเป็นคนดีและมีความรู้”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 นายตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2569 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส เป็นธรรม และยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
“เรากำลังจะส่งคนไปสอนเด็ก ไปสร้างอนาคตของประเทศ หากจะไปสอนคนได้ ต้องเป็นคนดีและมีความรู้ ความสามารถ การทุจริตไม่ควรมีที่ยืนในระบบการศึกษา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
นายตติยภัทร์ กล่าวว่า รัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือก สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังกระทรวงศึกษาธิการได้ทันที โดยกระทรวงฯ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทย