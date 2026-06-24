TPQI x Steps x ผู้ประกอบการ : ศักยภาพของ Neurodivergent ผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้  สู่โลกของการทำงาน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านทักษะดิจิทัลและอาชีพบาริสต้า กับ Steps Training and Education องค์กรที่ให้บริการฝึกอบรม (TP) ที่ได้รับการรับรองจาก TPQI พร้อมผนึกกำลังภาคธุรกิจ โรงแรม และองค์กรพันธมิตร ร่วมสร้าง Inclusive Employment Ecosystem เพื่อเปิดประตูโอกาสให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ (Neurodivergent) ได้ก้าวเข้าสู่โลกการทำงานอย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี
พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TPQI และ Mr.Max Simpson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Steps ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และมีครอบครัวของผู้สำเร็จการอบรม ร่วมแสดงความยินดีและสะท้อนพลังของความร่วมมือที่ช่วยเปลี่ยนข้อจำกัด ให้กลายเป็นศักยภาพ
นางสาวจุลลดา เปิดเผยว่า การดำเนินงานในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของการพัฒนากำลังคน โดย TPQI ได้นำระบบคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามาช่วยสร้างโอกาสให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ การพัฒนาทักษะ และการรับรองสมรรถนะอย่างเป็นรูปธรรม หลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมทั้งทักษะดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน การออกแบบสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ตลอดจนการฝึกประสบการณ์ทำงานจริง ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ โดยคำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะปัจจุบันทักษะด้านดิจิทัลไม่ใช่เพียงทักษะทางเทคนิค แต่คือเครื่องมือสร้างโอกาส ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการทำงาน การสื่อสาร และการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม Neurodivergent ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีวิธีคิด การเรียนรู้ การสื่อสาร หรือการรับรู้โลกที่แตกต่างออกไป และมักเผชิญอุปสรรคจากรูปแบบการทำงานแบบเดิม
“TPQI ไม่ใช่แค่หน่วยรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แต่คือ กลไกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เราเชื่อว่าการจ้างงานแบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่เป็นเพียงการช่วยเหลือทางสังคม แต่คือการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่สร้างคุณค่าให้กับทั้งภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และประเทศในระยะยาว เพราะเมื่อทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ประเทศก็จะมีกำลังคนที่เข้มแข็งและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือระหว่าง Steps และ TPQI รวมถึงการสนับสนุนจากมูลนิธิ The Rainbow Room, ผู้ปกครองและภาคธุรกิจในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงพิธีมอบคุณวุฒิวิชาชีพ แต่คือภาพสะท้อนของสังคมไทยที่กำลังเดินหน้าไปสู่ “สังคมแห่งโอกาส” ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ เติบโต และมีพื้นที่ของตนเองในโลกการทำงานได้อย่างภาคภูมิ” นางสาวจุลลดา กล่าว
โอกาสนี้ นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TPQI เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านทักษะดิจิทัลและอาชีพบาริสต้า จำนวน 11 คน
โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจและองค์กรพันธมิตรหลายแห่ง อาทิ มูลนิธิ The Rainbow Room โดยคุณ Rosalina Alexander, Co-Founder Rainbow Room Foundation ได้แชร์มุมมองในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ ผู้แทนโรงแรมชั้นนำ บริษัทเอกชน และองค์กรด้านการจ้างงานแบบมีส่วนร่วม ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนทั้งด้านการฝึกงาน การสร้างประสบการณ์การทำงานจริง และการเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงด้วย