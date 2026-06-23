“ศุภชัย” เผยไทยร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือ วทน.อาเซียน ในเวที COSTI-89 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ชู AI–เทคโนโลยีอวกาศ–นวัตกรรม ขับเคลื่อนภูมิภาคสู่อนาคต

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.69 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 89 (The 89th Meeting of the ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation: COSTI-89) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่า ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ค.ศ. 2026–2035 (APASTI 2026–2035) ซึ่งเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของภูมิภาคในระยะ 10 ปีข้างหน้า
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ เข้าร่วม โดยได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ของอาเซียน ตลอดจนหารือแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ASEAN Science, Technology and Innovation Fund (ASTIF) Call 2026 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Grand Challenge: AI-Enabled Competitive and Resilient Region”
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่า ทิศทางการดำเนินงานตามแผน APASTI 2026–2035 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของภูมิภาคในสาขายุทธศาสตร์สำคัญ อาทิ เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้อวกาศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอวกาศเพื่อรับมือความท้าทายร่วมกันของภูมิภาค การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านสุขภาพ อวกาศ พลังงาน และวัสดุขั้นสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของอาเซียน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2568–2569 ในฐานะผู้ประสานงานประเทศ (Country Coordinator) โดยไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดประชุม ASEAN–ROK STI Cooperation Forum 2026 และ ASEAN–ROK Retreat Meeting ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมกว่า 200 คน
“ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค อาเซียนจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะ AI และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งประเทศไทยพร้อมมีบทบาทเชิงรุกในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมอึกว่า นอกจากนี้ นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้รับรางวัล ASEAN–ROK STI Award สาขา ASEAN–ROK STI Pioneer จากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นเลิศของนักวิจัยไทยในเวทีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (COSTI) ครั้งที่ 90 มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2569 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยประเทศไทยจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้าน วทน. เพื่อยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน