โรงพยาบาลเอสฯ จับมือ “ก้อง สหรัถ” ส่งต่อรอยยิ้มผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม S Care & Share

“โรงพยาบาลเอส เฉพาะทางกระดูกสันหลังและข้อ” จับมือ “ก้อง สหรัถ” ส่งต่อรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม “S Care & Share” ในเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมผู้สูงอายุโลก
โรงพยาบาลเอส เฉพาะทางกระดูกสันหลังและข้อ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “S Care & Share” แบ่งปันความสุขให้ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิต โดยมีศิลปิน-นักแสดง “ก้อง สหรัถ สังคปรีชา” ร่วมส่งต่อรอยยิ้ม ความอบอุ่น และกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมผู้สูงอายุโลก
โรงพยาบาลเอสฯ ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ เล็งเห็นว่าสุขภาพกระดูกสันหลังและข้อเป็นพื้นฐานสำคัญของการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจเผชิญปัญหาด้านการเดิน การลุกนั่ง การทรงตัว อาการปวดเรื้อรัง หรือภาวะเสื่อมของร่างกาย ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพกาย แต่ยังอาจกระทบต่อความมั่นใจ สภาพจิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวัน
นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเอส เฉพาะทางกระดูกสันหลังและข้อ ซึ่งได้มาร่วมเปิดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ด้าน นพ.สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอส เฉพาะทางกระดูกสันหลังและข้อ ได้กล่าวถึง “วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวันสำคัญในเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมผู้สูงอายุโลก” (Elder Abuse Awareness Day) ที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เพื่อชวนให้สังคมตระหนักถึงการใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ และแนวคิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่ร่วมให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลกระดูกสันหลังและข้อที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เวิร์กช็อปการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อส่งเสริมการบริหารและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและข้อ รวมถึงกิจกรรมเกมสร้างความสนุกสนาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรม เคลื่อนไหว สร้างรอยยิ้มร่วมกัน และยังมีกิจกรรมส่งต่อความสุขผ่านเสียงเพลงกับมินิคอนเสิร์ตด้วย
โรงพยาบาลเอสให้ความสำคัญเรื่องการดูแลและการป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุ เพราะหากสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ ก็ทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องวันสำคัญ “วันรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมผู้สูงอายุโลก” (Elder Abuse Awareness Day) การดูแลผู้สูงไม่ใช่สุขภาพ แต่ต้องดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านจิตใจ การยอมรับ รับฟัง ในฐานะคนในครอบครัวหรือลูกหลาน เพราะทุกองค์ประกอบเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพเช่นกัน แน่นอนว่าโรงพยาบาลบาลเอส เฉพาะทางกระดูกสันหลังและข้อ พร้อมดูแลและป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีในการวินิจฉัยที่ทันสมัย แพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ ทำให้ค้นหาสาเหตุของอาการและรักษาได้ตรงจุด และก็ยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ “ก้อง สหรัถ สังคปรีชา” ยังให้เกียรติมาร่วมพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด “สังคมทุกวันนี้เร่งรีบต้องทำมาหากิน ทำให้หลงลืมผู้สูงอายุ ท่านก็อายุมากดูแลตัวเองไม่ได้ดีเท่าที่ควร ก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่ต้องหันกลับไปดูแลท่าน” ก้อง สหรัถ กล่าว
กิจกรรมวันนี้มีร้องเพลง เล่นเกม และความรู้เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุจากแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลเอส การดูแลตั้งเนิ่นๆ เพราะล่าสุดพาคุณแม่มาหาหมอที่โรงพยาบาลเอส เพราะปวดหลัง ได้เข้าเครื่อง MRI ก็พบว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนในระดับที่ไม่มาก ซึ่งจากการที่คุณแม่ชอบนั่งไขว้ขาทำให้ลำตัวบิด และก็ได้รับคำแนะนำเพื่อแก้ไขก่อนที่จะลุกลาม ซึ่งสังคมไทยตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุสำคัญที่สุดอันดับหนึ่ง หากรักษาไม่ทันท่วงทีอาจรุนแรงกระทบคุณภาพชีวิต
กิจกรรม “S Care & Share” ไม่ใช่เพียงการแบ่งปันความสุข แต่ยังเป็นการชวนสังคมตระหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในวาระวันรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมผู้สูงอายุโลก ซึ่งย้ำว่าการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันความรุนแรงและการละเลย แต่ยังรวมถึงการให้ความรัก ให้เวลา พูดคุย รับฟัง เคารพศักดิ์ศรี ตลอดจนสังเกตความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม สามารถเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ พร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการตอกย้ำภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลเอส ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย พร้อมถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความใส่ใจผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณค่าในตัวเอง